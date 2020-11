Concluyó la edición 2020 del Senado Juvenil Entrerriano

Se desarrolló este viernes 27 de noviembre, la tercera y última sesión del Senado Juvenil en el marco de la Edición 2020 del Programa impulsado por la Vicegobernación de Entre Ríos, destinado a alumnos y alumnas de nivel medio de toda la provincia. La experiencia se llevó a cabo con una importante participación de alumnos y docentes a través de 138 proyectos.La sesión final tuvo la apertura del Coordinador del programa, Roberto Cabeza, y se realizó bajo modalidad virtual a partir de las medidas de prevención definidas por el Gobierno por la pandemia de COVID19. Fue presidido desde el Recinto de la Honorable Cámara de Senadores, por la senadora juvenil Sabina Valdiviezo representante del departamento Tala, asistida por el prosecretario Brandon Cruz, senador suplente por el departamento Islas del Ibicuy. El resto de los senadores juveniles participaron de la sesión vía streaming.Concluída la etapa departamental y el trabajo en comisiones en donde los representantes juveniles expusieron sus iniciativas y debatieron sobre cada una de ellas, se llegó a esta instancia final que contó con tres proyectos en el orden del día, de los cuales dos fueron aprobados.El primero de los proyectos que vio luz verde del Senado Juvenil tras el debate entre los legisladores fue el denominado "Entrelazando raíces" autoría de las representantes del departamento Federal. El texto dispone el uso en toda la provincia de la bandera de la diversidad cultural, conocida como Whipala, como símbolo representativo de los pueblos originarios de América Latina que habitan el suelo entrerriano.El segundo proyecto de ley aprobado fue el referido a "La naturaleza es nuestra esencia, no hay planeta B". Esta iniciativa, impulsada por los representantes del departamento La Paz, define entre sus artículos la prohibición de la entrega de vasos, platos, bandejas y otros elementos descartables compuestos por cualquier variedad de plástico y alcanza a todas las organizaciones públicas y privadas.En tanto, un tercer proyecto que llegó al Recinto pero que no obtuvo los votos necesarios, fue el presentado por los senadores y senadoras juveniles de Diamante, denominado "Mientras mejor aprendo, mejor pienso" que propone una modificación de la Ley Provincial de Educación para que el Consejo General de Educación implemente un proceso de revisión y reforma de los Lineamientos Curriculares para el nivel secundario. A la hora de la votación hubo un empate por lo que la iniciativa no resultó aprobada.Tras un cuarto intermedio, y a modo de cierre de la sesión, tomó la palabra la Vicegobernadora y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores, Laura Stratta, quien llegó al recinto acompañada por el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller y la subsecretaria de Juventud, Brenda Ullman."Hemos seguido los debates que se han producido a lo largo de estos días, cómo los han defendido", señaló en primer lugar la Vicegobernadora e hizo notar cómo las y los senadores juveniles "han podido expresar en esos proyectos sus ideas, sus sueños, sus dudas, sus incertidumbres; pero que de alguna manera las han transformado en un proyecto positivo para transformar la realidad".Enseguida resaltó que "para quienes creemos en la política y creemos que la política repara y transforma, tiene que haber siempre ciudadanos comprometidos y dispuestos a debatir sus ideas. Y eso me parece que es lo más importante que tiene la experiencia del Senado Juvenil", puso de relieve Stratta y amplió la idea en cuanto a "el poder animarnos a involucrarnos, a plasmar nuestras ideas en un proyecto y animarnos a debatirlas, independientemente de que no todas la propuestas o proyectos tengan que ver con lo que uno piensa, pero sí animarse a debatir, a respetar las ideas de los otros y de las otras".En ese sentido, "la democracia tiene que ver con estos valores, con poder defender nuestras ideas pero también poder comprender las ideas de las y los demás", definió y se reconoció "conmovida" por las "preocupaciones" presentes en cada uno de los proyectos que se trataron durante esta edición vinculados a "lo ambiental, la educación, el género". "Son todos los temas de la agenda del Siglo 21 y donde la política y quienes tenemos responsabilidades institucionales, tenemos que poder tomar y poder abordar".Sobre ese aspecto, agregó la importancia de que los senadoras provinciales presentes en el Recinto "puedan tomar las iniciativas que presentaron los senadores" para que se puedan debatir en el seno de la Cámara estos temas "que son tan importantes para nuestra provincia y para nuestro país".Posteriormente, le dijo a los representantes juveniles departamentales: "Estamos en un contexto de pandemia, que nos ha golpeado, al mundo, a los argentinos y a nuestra provincia y tuvimos que quedarnos en casa porque hubo un acuerdo de la sociedad y de la política para poder priorizar la vida, para poder sostener el sistema sanitario y garantizar el cuidado de cada uno y cada una de nosotras; y sin embargo las ideas siguieron en movimiento. Ustedes siguieron en movimiento, están involucrados, comprometidos", enfatizó Stratta.Luego manifestó su "reconocimiento" a los "equipos docentes y directivos que han acompañado este proceso", una tarea que consideró "fundamental" y sumó su agradecimiento a cada uno de los legisladores juveniles y sus familias como también "para quienes desde el Senado y desde el equipo del Senado Juvenil han sabido acoplarse y adaptarse a esta circunstancia y contexto de pandemia"."No fue la Vicegobernación quien logró que pudiéramos llegar a esta instancia, sino que lo hicimos todos colectivamente: todos los que hoy estamos aquí, los que pasaron antes, hicimos y pusimos un granito de arena para que el senado se sostuviera, para que las ideas siguieran en movimiento, y para seguir construyendo ciudadanía", asentó Stratta.A modo de cierre, la Vicegobernadora alentó a los senadores juveniles "a comprometernos desde el lugar que tenemos, a seguir abriendo puertas, a seguir generando oportunidades, a poder sembrar cada vez más debates y que los ideas se puedan debatir pero sobre todo que podamos construir entre todas y todos una provincia más justa, más igualitaria con más oportunidades y con más debates, que es en definitiva una provincia mejor".La Subsecretaria de la Juventud, por su parte, celebró el espacio del Senado Juvenil, y tras destacar "la participación de los estudiantes" dio cuenta de la importancia de poder "acercarse a la vida democrática y al funcionamiento de un parlamento" a través de este programa.En esa línea, calificó como "muy fructífero" que los participantes "se puedan involucrar y debatir temáticas que los atraviesan en su comunidad, en sus instituciones y en su formas de vida".El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, agradeció el trabajo de quienes hicieron posible la realización en este contexto de pandemia de esta edición del Senado Juvenil, al que definió como una "instancia valiosísima de participación, de apertura y de escucha para quienes estamos en el sistema educativo y fundamentalmente lo pensamos como una herramienta pedagógica por excelencia"."Estamos en un proceso de repensar la escuela y esto que es aprender en base a un proyecto es parte de la didáctica y de lo que quisiéramos que se haga en todas nuestras escuelas", expresó.