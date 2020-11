Se aprobó la Ley de Paridad Integral: "Es casi única en Argentina", dijo Bordet

Política Gómez Alcorta celebró la sanción de la Ley de Paridad de Género en Entre Ríos

La Cámara de Senadores de la Entre Ríos aprobó, este viernes, el proyecto por el que se establece el Principio de Paridad de Género en la conformación e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos, Asociaciones, Colegios y Consejos Profesionales."Tener una Ley de Paridad de Género era un reclamo y una necesidad poder ser implementada y logramos una ley que es casi única en Argentina", dijo el gobernador de Entre Ríos , Gustavo Bordet a"Se pusieron de manifiesto las visiones que compartimos, tanto mujeres como hombres, sobre el devenir de la política en nuestra provincia", apuntó.En este sentido, indicó que "fue un trabajo que veníamos llevando adelante desde hace mucho tiempo, esta ley se basó en el consenso". Es de avanzada y progresista", resaltó el mandatario provincial.En tanto la vicegobernadora, Laura Stratta indicó que "fue muy importante el modo en que se fue gestando y logrando los consensos necesarios, creemos que esta ley es el resultado de todo un camino recorrido previamente"."La paridad no es solo un debate de la política, sino que es de toda la sociedad, por eso la red que la impulsó es multipartidaria y multisectorial. Hoy hicimos historia en la provincia de Entre Ríos", agregó.Por otro lado, Malena Galmarini, la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), quien estuvo presente en el Centro Provincial de Convenciones, (CPC), señaló que "es una ley superadora a todas las leyes que salieron, a nivel nacional y provincial, es una norma que mitiga y repara aquellas acciones que hicieron que, durante más de dos siglos en Argentina, las mujeres no tengamos el lugar que nos corresponde".Y apuntó: "Hay que poner una base de igualdad y después sí equiparar de acuerdo a la formación, pero tiene que haber oportunidades para que las mujeres lleguemos".Al finalizar dijo que "vamos a lograr una Argentina más democrática, si compartimos hombres mujeres y diversidades la toma de decisiones para avanzar en el desarrollo de la sociedad argentina".Por otra parte, el gobernador hizo referencia a la instancia de Juicio por Jurados, "es una ley que ya tenía previsto la paridad de género, el juicio por jurados democratiza, está en la vanguardia de todos los sistemas judiciales del mundo"."Las instituciones tienen que acercarse más a la gente, no al revés, y esta es la tarea que tenemos como gobernantes", concluyó.