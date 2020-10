Crespo estableció un nuevo criterio para contabilizar casos positivos Covid-19

Marcelo Cerrutti, médico e intégrate del COES de Crespo

Programa de seguimiento temprano para casos de Covid-19



Sociedad Detalle por localidades de los 221 casos de coronavirus en once departamentos

, dialogó con, sobre su reciente recuperación de coronavirus y explicó su criterio para contabilizar casos positivos de Coronavirus."Me contagié de coronavirus a principio de mes pasado y a partir de ahí estuve en aislamiento. Terminando mi cuarentena, tuve una complicación pulmonar y estuve 15 días internado en el hospital de La Baxada, algunos días con respirador. La atención en el hospital fue excelente, me salvaron la vida y le estoy eternamente agradecido.", expresó a Cerrutti.Hace unos días, el Superior Tribunal de Justicia entregó una ambulancia a la ciudad de Crespo.Este marte, el departamento que más casos registró este martes, fue Paraná con 148 pacientes que dieron positivo de Covid-19, de los cuales, 31 casos se confirmaron en la localidad Crespo."Lo que nosotros realizamos, es que cuando un paciente se va a hisopar ya lo consideramos como sospechoso y se aísla. Al principio no había inconvenientes porque los resultados se obtenían al otro día, ahora con la demanda tarda mas días", dijo.Y agregó que "el bioquímico nos manda todas las mañanas la cantidad de hisopados que se realizaron. Los laboratorios privados comenzaron a realizar test rápidos, que en una hora tenes el resultado. Entonces a Salud Publica, le ingresan los hisopados de los efectores públicos, los resultados de los test en laboratorios privados y además, todo contacto estrecho de un positivo, si tiene fiebre se lo considera positivo, sin hisoparlo"."Hay tres líneas diferentes de cargar pacientes positivos, la diferencia está ahí. Tal vez mañana tengamos los datos de hoy, porque la parte privada suele enviar a la tarde sus resultados. No hay que hablar de error, sino de diferencia en carga de datos", señaló.Al finalizar, remarcó que "hay que seguir cuidándose, es una enfermedad que parece inocente, porque por ahí se presenta como una simple gripe, pero en algunos casos se puede complicar y pasarla mal".