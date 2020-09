Cabandié dijo que el 95% de los incendios forestales "son intencionales"

Sociedad Hay focos de incendio en al menos doce provincias argentinas

El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, sostuvo este martes que los incendios de campos y bosques en distintos puntos del país son "muy preocupantes" y aseguró que "el 95 por ciento de los fuegos son intencionales y provocados".El ministro hizo declaraciones en la Casa Rosada al término de una reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático, en la cual se analizó el desarrollo de políticas públicas para reducir los riesgos y el impacto del cambio climático y las acciones y metas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.Dijo que el tema de los incendios forestales y de campos "es muy, pero muy preocupante" y destacó que en todo el país al fuego se lo "ataca con brigadistas, a veces nacionales cuando lo solicitan las provincias".Además, precisó, con respecto al Delta del Paraná, que "en otros lugares del país se ataca el fuego y en tres, cuatro o cinco días, según la magnitud se termina, pero ahí en forma permanente hay fuego. Apagamos el fuego y los mismos isleños, a instancias de los productores, vuelven a encenderlo al otro día".Cabandié sostuvo que esta actitud responde a "intereses obviamente productivos", para renovar las pasturas, pero con un método que va contra el ambiente, la flora, la fauna y los humanos. "No se trata de desmontar, porque no son bosques nativos, ni tampoco implantados, son pastizales que tienen una altura tal que le impide acceder al ganado vacuno", apuntó.En tanto, reclamó la acción de la justicia, porque "si no se detiene a los que inician el fuego, es difícil que eso termine". "Es injusto que los ciudadanos de la costa del Paraná, decenas de miles de rosarinos, de Gálvez, de San Lorenzo, de Baigorria, de San Nicolás, están respirando humo, hace seis meses, y es insólito que la Justicia no puede resolver algo que lo podría hacer en horas", enfatizó.Señaló que el 16 de junio pasado, presentó una denuncia penal en el marco de la cual el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, debería ordenar "cruzar el catastro con la geolocalización del fuego".El ministro también afirmó que en la cuestión de los incendios "hay situaciones ocultas" que no se quieren dar a conocer. "¿Quiénes son los titulares de esas tierras?", se preguntó.Al respecto, apuntó que "el intendente de San Nicolás, (Manuel) Passaglia, es uno de los que tiene 840 hectáreas y, además, en los campos de su hermano que es diputado provincial, hubo incendios".Al referirse a la lucha contra el fuego en el país, indicó: "Tenemos seis aviones en Córdoba del Sistema Federal de Manejo del Fuego, pero la provincia cuenta con un sistema de manejo de fuego muy robusto, con 3.000 hombres, entre bomberos, voluntarios brigadistas y personal específico, Defensa Civil y entonces lo aborda muy bien".