Fallecidos que cobraban jubilaciones: La Caja ya recuperó $60 millones

el contador Edgardo Scarione, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano comenzaron a investigar las presuntas irregularidades en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, luego de que se detectara que por un error en la información brindada por el Sistema Nacional Tributario y Social sSegún se confirmó a, de esa cantidad, se constató que en 62 cuentas se hallaba la totalidad del dinero, pero que había 18 casos en los cuales alguien había ido retirando los haberes, lo cual constituye un delito.Al respecto, el ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y actual asesor en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación, Daniel Elías, explicó aque fue "una falla del sistema" y bregó para que se investigue "dónde falló el sistema nacional y cuáles fueron las causas porque las que se informaron tardíamente los fallecimientos".Consultado por el programa, dijo que"Conociendo este tema,Fue uno de los objetivos que nos propusimos con mis compañeros de trabajo, que son los empleados de la Caja y con los integrantes del directorio, a fin de", destacó.Dijo que "son muchas las causales de este tipo de situaciones.Para eso actuará la Justicia y los medios de contralor".y que fallecen en esta jurisdicción".para el resto de los fallecidos de fuera de la provincia de Entre Ríos. Dependemos del sistema nacional para dar ese tipo de bajas. Ese es uno de los sistemas de control", acotó el presidente de la Caja.De la misma manera, Scarione aportó en lo que respecta a la "falla", que "El banco nos ha devuelto una cantidad importante de dinero; seguimos investigando y reclamando y nos sigue devolviendo dinero", afirmó., de estas personas que habían fallecido y que se fueron depositando a lo largo del tiempo. Mayormente son de otras provincias, este es un porcentaje importante"."Siempre culpamos todo al sistema. Pero hay otros factores que hacen que esto se haya producido, sin actuar de mala fe, porque si se hubiese actuado de mala fe no estaríamos recuperando ese dinero, que a hoy es de unos 60 millones de pesos. Si alguien me pregunta si se puede anular por completo este tipo de fallas, personalmente diría que no, porque en parte dependemos de información nacional, del Registro Civil, de otro montón de situaciones", resaltó.