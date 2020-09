Fallecidos que cobraban jubilaciones: "Es una falla del sistema", explicó Elías

"Estamos ante una falla del sistema"

Su descargo tras la denuncia periodística

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano comenzaron a investigar lasluego de que se detectara que por un error en la información brindada por el Sistema Nacional Tributario y Social se les depositó durante muchos años los haberes a 80 jubilados que ya habían fallecido. Según se confirmó a, de esa cantidad, se constató que en 62 cuentas se hallaba la totalidad del dinero, pero que había 18 casos en los cuales alguien había ido retirando los haberes, lo cual constituye un delito.que fuey bregó para que se investigue "dónde falló el sistema nacional y cuáles fueron las causas porque las que se informaron tardíamente los fallecimientos"., sentenció Elías al confirmar que se presentó "espontáneamente" ante la Justicia provincial tras conocerse el inicio de la causa penal, "porque si partimos de un universo de deshonestidades, el ciudadano también se ve conmovido y aturdido, y lo primero que piensa es que estos ocho millones de pesos fueron bolsillo de qué funcionario".porque así estoy registrado tributariamente", adelantó al confirmar que informará su "humilde y completo patrimonio". "Desde el punto de vista fiscal, tributario y económico, este funcionario estaba en la función pública cuando esto sucedió", remarcó."Un grupo de 80 jubilados ya fallecidos, a quienes la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos le seguía abonando los haberes, mes tras mes, durante 15 años. De esa primera lista, surge que significaban un egreso de 2,5 millones de pesos mensuales. La mayoría son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos", señalaba la publicación de laAl respecto, Elías explicó aque se trató de. Y en ese sentido, explicó por qué: "El problema está en los fallecimientos registrados fuera del ámbito provincial porque se registran en el Registro Civil de donde la persona muere y esa información, hasta que llega a la Caja, tiene que pasar por Registro Civil del territorio, después por el RENAPER y finalmente al sistema nacional SINTyS al cual la Caja está incorporado"., reconoció el funcionario nacional al aclarar: "Durante todos estos años, todos los meses, el sistema nos informa qué beneficiarios fallecieron y evidentemente, por una falla del sistema, en abril de este año aparecen más de 80 fallecidos, muchos de los cuales habían fallecido meses anteriores, pero para el sistema figuraban como vivos"., reconoció Elías en comunicación conporque sino la Caja debería tener convenios con cada uno de los registros civiles de todo el país", completó al destacar que "el sistema tiene fisuras, pero es el mejor que tiene el país".En esa línea,"En la gestión anterior, el SINTyS dependía de Desarrollo Social y después, de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de Nación; cambiaron trabajadores y funcionarios, tras lo cual, quizás hubo problemas de sistemas que terminamos pagando los usuarios", estimó al respecto.Al focalizarse en el funcionamiento del sistema, el ex titular de la Caja comunicó que tiempo antes propuso la conformación de un sistema integrado federal de información sobre la seguridad social., insistió al aclarar que "no hay personal de la Caja involucrado ni aparecerán focos de corrupción".Punto aparte, reconoció anteque, y por qué una persona con la tarjeta del fallecido se presentó al cajero o a una entidad bancaria y logró extraer los recursos".En relación a la publicación de la, Elías apuntó que contenía "anécdotas folclóricas para adornar la nota, para generar que esta mala sensación de que un ciudadano deshonesto estuvo 16 años en el cargo y no se dio cuenta que la gente se moría y seguía cobrando"."El sistema tiene mecanismo como todas las Cajas, es el sistema de control oficial, pero si el organismo donde se gesta la información tiene fisuras, todos estamos complicados, no solo la provincia de Entre Ríos y no es echarle la culpa ni al gobierno nacional ni a otro organismo", replicó el funcionario.También así su hijo, el instagramer @jordiielias, utilizó las redes sociales para responderle al autor de la nota periodista.