"La coparticipación es un tema que en algún momento lo deberemos rediscutir"

"La coparticipación es un tema que en algún momento en la Argentina lo deberemos rediscutir", enfatizó el Presidente al encabezar una conferencia de prensa durante su visita a la provincia de San Juan.Además, el jefe de Estado anunció que se está trabajando en un fondo de asistencia a las provincias en 2021, "ya sea por vía de coparticipación o por otra vía".En ese marco, Fernández dijo no tener "muy en claro" en concepto "de qué" la Ciudad recibía determinados recursos, al referirse a la decisión que tomó de reducir el porcentaje de fondos de coparticipación."Hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la Ciudad de Buenos Aires en concepto de... no tengo muy en claro de qué, si de coparticipación o no, porque nunca quedó en claro eso", resaltó el Presidente.Durante su visita a San Juan, Fernández recorrió obras de infraestructura, visitó una empresa textil y encabezó la firma de una serie de convenios para la provincia.