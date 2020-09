Fernández descartó una devaluación: Habló del cepo, la grieta y los alquileres

El Presidente Alberto Fernández descartó una devaluación del peso, al responder una pregunta concreta en ese sentido, calificó de "malos" a los cepos cambiarios y exhortó a que la gente confíe más en la moneda nacional.Fernández fue explícito y dijo: "No está en mis planes", al responder una consulta sobre una eventual devaluación de la moneda nacional.En referencia a la demanda creciente del denominado dólar ahorro, el presidente señaló que "ese es un problema muy serio y la verdad es que quisiera que la gente confíe más en nosotros".Al evaluar la situación de la economía, Fernández expresó que "estamos saliendo, el consumo está aumentando y el uso de la energía para la actividad industrial es igual que antes de la pandemia"."Hicimos un gol, fue el lunes, podemos festejar un ratito?. ironizó Fernández en referencia a la renegociación de la deuda emitida bajo ley extranjera, para luego subrayar que "al cabo de 10 años, nos ahorramos 38.000 millones de dólares y sólo tenemos que pagar 4.800 millones de dólares en cuatro años".Al ser consultado, sobre cómo se sigue tras el arreglo de la deuda con los acreedores externos, el Presidente dijo que "ahora viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional"."La Argentina debe desendeudarse debe procurar crecer más, debe tener un dolar competitivo para exportar más. Nosotros ya tenemos programado como seguir", subrayó.Más adelante, puntualizó que "el 15 de septiembre tenemos que presentar el presupuesto 2021 y allí van a tener una idea de cómo van a ser las metas fiscales y la política monetaria y cambiaria para el próximo año".En referencia a los reclamos por la falta de un programa económico, Fernández subrayó que "aquellos que reclaman por un plan, les recuerdo que con todos los planes que se presentaron así nos fue".que vence a fin de mesFernández anticipó que está en estudio la posibilidad de prorrogar la vigencia de la resolución por la cual quedaron congelados los precios de los alquileres, que en principio vencerá a fin de septiembre, aunque aclaró que todavía no se tomó una decisión definitiva."Hay que esperar para tomar una decisión sobre los alquileres", dijo al responder una pregunta sobre qué va a pasar con los contratos de locación cuyo congelamiento vence a fin de mes.En declaraciones al programa "A Dos Voces" que se emite por la señal de cable TN, el Jefe del Estado expresó que "lo que tienen que saber todos es que vamos a proteger a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos"..Fernández sostuvo que "todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo hasta tranquilizar la economía"."La economía está intranquila en el mundo porque la pandemia dio vuelta la economía del mundo y además está intranquila porque la Argentina ha tenido muchas dificultades en los últimos años", dijo Fernández.El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "nadie explotó ni aprovechó la grieta como el macrismo", ratificó que sostendrá el proyecto de reforma judicial en la Cámara de Diputados y le pidió a los sectores que se manifiestan en la calle que no "confundan al resto de la Argentina".El mandatario reafirmó que si bien hará todos los esfuerzos a su alcance para que "existan la armonía y la convivencia democrática", no va a "callarse" si ve que un expresidente "celebra desde Suiza que la gente salga a contagiarse a las calles, y los felicita y les dice que están reclamando libertad".Fernández se refirió de esa manera al respaldo que el exmandatario Mauricio Macri le brindó a las protestas organizadas en Capital Federal y distintas ciudades del interior contra las medidas de aislamiento social y el proyecto de reforma judicial.Consultado sobre el regreso de Macri, quien llegará mañana al país desde Europa, el jefe de Estado sostuvo que "habrán terminado sus vacaciones" y agregó que "no sabe" cuando "tendrá otras".Aseguró que "de ningún modo" retirará el proyecto de reforma judicial, como reclamó Juntos por el Cambio, al reiterar que esa iniciativa apunta a "ordenar el sistema de la Justicia federal".Al defender el proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, Fernández recordó que durante la campaña electoral del año pasado había planteado la necesidad de "reformular la Justicia federal", y que volvió a mencionarlo el día de su asunción, el 10 de diciembre, y durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo último."Estoy convencido que la Justicia federal hay que cambiarla, y el que más debería celebrar es Macri, porque con esa reforma le estoy garantizando a Macri que no se va a hacer con la Justicia federal lo que Macri hizo con la Justicia federal contra sus enemigos", dijo, y reiteró: "Él debería estar celebrando la reforma".Además, el Presidente afirmó que la ley busca "ordenar el funcionamiento de la Justicia federal" y que "ni por casualidad es una reforma judicial" porque, puntualizó, "no se habla de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público, ni de la defensa, ni del juicio por jurados"."Tampoco altera ningún proceso en marcha" sino que "todos esos procesos siguen en manos de los jueces que hoy los tienen, y ningún juez ha sido movido de su lugar", dijo.Afirmó que no tiene "ninguna urgencia" en que el proyecto se apruebe en "10 días", sino que pidió que la Cámara de Diputados "se tome el tiempo que necesita, que discutan y la saquen", al advertir que su "preocupación" es la cantidad de 10 mil casos" diarios de coronavirus.Consultado por la disputa política entre oficialismo y oposición, Fernández comparó que "lo que los argentinos viven es lo más parecido al juego de la cinta, donde uno agarra la soga de una punta y tira para su lado, y el juego consiste en traer al otro al lugar de uno"."Es un juego perverso, porque una sociedad tira la soga para el mismo lado", evaluó, y lamentó que "algunos" hayan descubierto que "la grieta es un gran negocio".En esa línea, consideró que "Cambiemos lo descubrió y lo explotó durante 4 años, nadie lo aprovechó y lo explotó como el macrismo"."Sería bueno que lo aprendan y que entiendan que lo que Argentina necesita después del caos que dejaron es que nos pongamos un poco de acuerdo", subrayó.Sin embargo, el Presidente cuestionó las voces de quienes "dejaron vencer millones de vacunas importadas y vienen a explicarnos cómo se sale de la pandemia", en referencia al exsecretario de Salud de Cambiemos Adolfo Rubinstein.Del mismo modo que criticó a exministros que "nos endeudaron o llevaron en un año la inflación al 43% y explican cómo se arregla la deuda".Sobre las protestas contra el Gobierno, Fernández ratificó su postura de que la sociedad "salga a la calle" a marcarle cuando hace "mal las cosas", pero pidió a esos sectores que "no salgan a la calle a confundir al resto de la Argentina"."Los problemas que estamos teniendo por la pandemia son por las salidas, la liberalización y las manifestaciones", dijo y agregó: "Prefiero que todos los días salgan al balcón a tocar la cacerola, pero no salgan a la calle, no se expongan ni expongan a otros".También defendió el proyecto para que los grandes patrimonios hagan un "aporte extraordinario" que refuerce el sistema sanitario y ayude a la recuperación de la economía y aclaró que será "por única vez". También reiteró que está dirigido a un sector limitado de "12 mil" contribuyentes.En otro tramo de la entrevista afirmó que "no existe el 'albertismo'", en referencia a una supuesta linea peronista con eje en su figura, y destacó que "tiene una relación espléndida" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo cual es "producto de las cosas en que no nos parecemos" y que ambos "aprendieron a respetar".En esa línea analizó: "Soy el presidente de una alianza electoral, represento los intereses de todos y no debo olvidarme de cada uno de los miembros del Frente de Todos".Aseveró además que no tiene "ningún jefe político" porque su "último jefe político fue (el fallecido expresidente) Néstor Kirchner"."Tengo mucha afinidad con Cristina, por ahí tenemos miradas diferentes sobre algunos temas, pero sobre los temas centrales que atañen a la gente no tenemos ninguna duda sobre dónde tenemos que pararnos", enfatizó.Destacó que Cristina Kirchner, "es representante de un sector muy importante" de la alianza Frente deTodos. 