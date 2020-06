Emergencia Solidaria: Los recursos generados serán coparticipables a municipios

Recursos

Erogaciones

Ley solidaria

, elevado por el Ejecutivo a la Legislatura. Explicó que de aprobarse el texto propuesto, los mayores recursos que se obtengan serán coparticipables a los municipios.Mientras que las medidas que apuntan a sostener el sistema previsional están destinadas sólo alEn ese marco, Ballay hizo referencia a la crítica situación económica, la disminución de recursos fiscales y la fuerte inversión que demanda la situación sanitaria y social, que hacen imprescindible obtener más recursos para cumplir con las obligaciones del Estado.A modo de ejemplo, informó: "En este primer semestre, para el Ministerio de Salud y los hospitales, por fuera de sueldos y adicionales, se habrán transferido al 30 de junio aproximadamente 2.000 millones de pesos. El doble de lo que estaba presupuestado sin pandemia. Es decir, de lo que habitualmente son las partidas de subsidios a las personas de menores recursos, de las transferencias a hospitales y demás, en lugar de 1.000 millones como hubiese sido lo previsto en el presupuesto, se le enviará 2.000 millones de pesos".El ministro explicó que el proyecto fue dividido en dos partes, y que una de ellas es la de mayores recursos, "dondeque es una de las actividades que no ha disminuido sus ganancias en los últimos años independientemente de la pandemia".El otro rubro de. "Acá hay una situación particular", dijo, y explicó que "el Consenso Fiscal fija un tope del 5 por ciento para este sector, en Entre Ríos tenemos actualmente vigente un 1,6 por ciento, Santa Fe lo tiene al 4,5 y Córdoba tiene un esquema que va del 3,5 al 5 por ciento de acuerdo al nivel de facturación".Entonces, "este proyecto de Ley eleva este rubro al 4 por ciento. Por debajo de lo que el Consenso establece y promedio la Región Centro que es lo que habitualmente tomamos y también toman los demás como referencia", señaló en una entrevista concedida aMientras que por las erogaciones, explicó que son dos artículos: el primero en referencia al personal activo del poder ejecutivo, incluye"Es decir,porque continúan aportando el 16 por ciento a la Caja. Mientras el 15 por ciento restante, va al 18 en aquellos que ganan de 75 a 100, en el 20 a los de 100 a 200 y lo de más de 200 en el 22, o sea en cuatro y seis por ciento más de lo que aportan habitualmente", detalló el ministro de Economía.En el caso deMientras que para el caso de los pasivos, Ballay señaló que "es similar pero como los pasivos no tienen aporte se hace un fondo, entoncesy después arrancamos con un cuatro por ciento de aporte de 75 a 100 en un seis por ciento de 100 a 200, en un ocho por ciento de 200 a 300 y un 10 por ciento a aquellas jubilaciones mayores a 300.000 pesos", agregó "como dato aleativoMás adelante, sostuvo que "el momento es el oportuno" e indicó que "otro dato que es importante, y basándonos en algunas experiencias anteriores, la última emergencia que modificó la cuestión tributaria aquel adicional al impuesto inmobiliario y al impuesto automotor en 2013, no fue coparticipado a los municipios"."En este caso, los recursos que se generen serán coparticipados a los municipios. Esto también tiene una lógica y una decisión del gobernador. Los municipios también están soportando los gastos extraordinarios producto del momento que estamos viviendo por el sector salud", indicó finalmente.