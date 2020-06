Proyecto de ley de emergencia solidaria: "Tiene visión progresiva y progresista"

Justificó su respaldo al decir que la medida afectará a un grupo reducido del personal de la administración, ya que el 85 por ciento queda excluido, y que alcanza a los sectores de mayor poder adquisitivo al grabar a las entidades financieras, a los mayoristas de medicamentos y a quienes tengan más de 1.000 hectáreas en Entre Ríos. También valoró el hecho de que esta recaudación sea coparticipable a los municipios.



El legislador del Frente de Todos aseguró que se trata de un proyecto de ley "con una visión absolutamente progresiva y progresista porque en realidad toca el 15 por ciento de los que más ingresos tienen en la provincia, no solamente pasivos y activos". Dijo además que su tratamiento urge y anheló que pueda ser tratado sobre tablas en el transcurso de la semana entrante.





Comentó por otra parte que tomó contacto esta semana con la iniciativa del Poder Ejecutivo que fue enviada a Diputados, y acotó que este viernes el presidente de la Cámara se reunió con todos los presidentes de bloques, junto con el ministro de Economía de la provincia, "lo cual implica que la oposición está informada de este proyecto de emergencia solidaria por las dificultades que generó la pandemia".



También explicó que "se creará un fondo solidario en función de un porcentaje de acuerdo a los ingresos de cada jubilado, de los que más ganan", detalló.



Agregó luego que la iniciativa está prevista por un año, prorrogable por seis meses más, desde la fecha que se consagre como ley.





Se refirió a algunos artículos que comprenden temas "muy importantes", y detalló: "Modifica la base imponible a las actividades financieras. Me parece que esto es sumamente importante. Se eliminan las deducciones, las que gozaban las mismas. Esto implica decididamente el esfuerzo de los que más ganan porque el sistema financiero argentino, y el entrerriano en particular, se ha visto beneficiado en todo este tiempo y no ha tenido ninguna dificultad. También en el artículo sobre la bonificación de las alícuotas de comercios mayoristas de medicamentos. Esto implica aumentar la alícuota. Hoy es 1,6, y se lleva 4 por ciento. Esto tiene que ver también con la Región Centro porque se equipara", enumeró el legislador.



También mencionó el aporte extraordinario a titulares de inmuebles de más 1.000 hectáreas en la provincia de Entre Ríos, y detalló: "Es un universo del 3 por ciento e implica el 10 por ciento de los impuestos inmobiliarios de 2020 y serán cargados a este 3 por ciento los que tienen más de 1.000 hectáreas".



"Me parece muy saludable en esta ley que los recursos sean coparticipables a los municipios. Me parece una excelente idea del gobernador Bordet respecto a los municipios", remarcó.



"Esto tiene que ver fundamentalmente con una idea de justicia en función de que los contribuyentes sean los que más tienen ingresos en la provincia, y también gravar impuestos en este caso a la base imponible la modificación de la entidades financieras, mayorista de medicamentos y los ciudadanos que tienen más de 1.000 hectáreas en la provincia. Es una emergencia solidaria qué apunta a un año y que es progresiva y progresista", remarcó.



" Esperemos que se trate sobre tablas o al menos que nos dé la posibilidad la oposición para poderlo tratar esta semana". Y completó "esto urge porque por la pandemia hay un déficit muy importante en los primeros seis meses en la provincia de Entre Ríos".