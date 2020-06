Kicillof: "Hay acuerdo con Larreta en que hay que ir hacia mayor restricción"

"Hay acuerdo con Larreta en que hay que ir hacia una mayor restricción. Si todo sigue en esta dirección vamos a tener que estar anunciando medidas más estrictas", resaltó Kicillof en declaraciones radiales, luego de la reunión con el mandatario porteño y el presidente Alberto Fernández este lunes en la Quinta de Olivos para definir la próxima fase de la cuarentena.



El gobernador señaló que "el problema no es quién está más infectado y quien menos" entre Ciudad y Provincia, porque las medidas deben tomarse en conjunto.



"Lo que quedó en claro hoy en la reunión, es que si la tendencia sigue igual a cómo está hoy con mayores casos, en unos días vamos a tener que ir a mayores restricciones", señaló Kicillof.



Y agregó: "El Presidente dejó en claro que cuanto antes tomemos medidas mejor".



En tanto, antes del encuentro, el gobernador advirtió que si el aumento de casos de coronavirus sigue en aumento y se extiende a "los cordones de conurbano, no hay sistema que aguante".



"Si esto sigue expandiéndose a los cordones de conurbano, no hay sistema que aguante. Si tuviéramos la misma cantidad de contagios que Ciudad en relación a cantidad de habitantes, tendríamos 80 mil casos", enfatizó el mandatario provincial.



Según sostuvo, "hay un crecimiento muy fuerte de la curva de contagios, sigue la velocidad de duplicación y no importa cuánto se haga si la enfermedad sigue progresando".



"Va creciendo el número de casos y hay que ir y volver, convivir con altas y bajas. No podemos seguir pensando lo mismo si la realidad cambia", consideró Kicillof.



En medio de la preocupación de la Provincia por el eventual colapso del sistema sanitario, el gobernador sostuvo: "Podemos abrir más camas de terapia intensiva, pero si no logramos contener los contagios, nos va a pasar lo que le pasó a los países centrales del mundo".

