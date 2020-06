Caso Vicentin: Abogado explicó la diferencia entre intervención y expropiación

Política El Gobierno concretó la intervención de la empresa Vicentin

El Gobierno nacional, por disposición del presidente Alberto Fernández, anunció este jueves la intervención de la agroexportadora Vicentin y designó subinterventor de la empresa a Luciano Zarich.Al respecto, el profesor en Derecho Constitucional en universidades de Buenos Aires, Roberto Bugallo, explicó alas diferencias entre intervención y expropiación, desde el punto de vista jurídico y político.Al advertir que, el profesor apuntó que esta situación "significó la entrada en concurso porque debe alrededor de más un tercio de capital en deudas financieras con bancos internacionales y banca nacional".Y continuó:"El siguiente paso desde el punto de vista jurídico es la expropiación, lo que significa pasar al debate en el Congreso, que es el organismo que debe resolverla a través de una ley, pero previamente se tiene que declarar que la empresa es de utilidad pública, es decir, que para los objetivos políticos del gobierno cumple una serie de funciones que la hace clave en la declaración de utilidad pública, y por lo tanto, sujeta a expropiación", detalló Bugallo.por el cual el Estado entiende que los bienes o el funcionamiento de determinada empresa o particular son importantes para el Estado, y por lo tanto, los va a adquirir, pero para esto tiene que pagar previamente un precio por la expropiación, el precio será determinado y si hay disconformidad, el tema se judicializará para establecer posteriormente un precio a través de peritos o valuaciones nacionales o internacionales", especificó el profesor en Derecho Constitucional."De hecho, se debatieron distintas alternativas después de la intervención, que van desde el asociarse el Estado con la empresa, hasta una especie de expropiación limitada respecto de determinados bienes o empresas subsidiarias de la principal", amplió al respecto."La intervención es participar en la dirección de la empresa con una finalidad conservadora para mantener a la empresa en funcionamiento, proteger los puestos de trabajo e investigar su estado financiero y económico", remarcó.manifestó el profesor al insistir que "la expropiación es un procedimiento previsto constitucionalmente por el cual el Estado nacional, entendiendo que determinados bienes son claves para el desarrollo y son considerados de utilidad o interés público, avanza sobre esos y pasa la propiedad a manos del Estado"."Este no es procedimiento propio de un sistema económico determinado; países europeos han acudido al salvataje de determinadas empresas y terminaron teniendo parte esos caudales a través de la expropiación", comparó Bugallo.e inclusive, diferencias en titulares y copetes de varios diarios, y programas televisivos y radiales, donde se confunde la intervención con la expropiación porque son instituciones totalmente distintas"."La confiscación de bienes no está permitida y el proceso de expropiación amerita que no puede ser manejado por el Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser debatido en el Congreso donde están representados los distintos grupos sociales y políticos", remarcó el profesor.