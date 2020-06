Covid 19: Cuándo llegaría el pico y la posibilidad de "cuarentena absoluta"

El presidente Alberto Fernández sostuvo que, frente al elevado nivel de contagios de coronavirus registrado en los últimos días las zonas más afectadas del país como el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se debería volver a la fase de "cuarentena absoluta" en esos lugares.En el caso de Entre Ríos, una situación complicada se vivió en Colón donde se debieron endurecer las restricciones a partir de una reunión social que originó más de una decena de contagios y que obligó a asilar a más de 100 personas. Las autoridades del municipio revelaron que compartir el mate fue uno de los motivos de transmisión en los casos detectados , tal como publicóel martes.La directora del hospital local, Norma Hernández, "nos decía que ve algunas conductas que todavía no se han podido revertir, el mate y las reuniones entre amigos, foco por el cual se desarrolló todo este contagio", apuntó el intendente.El jefe comunal destacó el "importante trabajo del equipo sanitario" y pidió a la población "tomar conciencia que la principal herramienta es el trabajo que haga cada uno saliendo lo mínimo e indispensable de la casa, cumpliendo con todas las medidas de higiene"."La gente está muy enojada con lo que pasó, se había recuperado actividad y estábamos en una fase de flexibilización casi absoluta", dijo Wasler, quien solicitó "convertir esa bronca y zozobra en responsabilidad".El gobierno nacional maneja la idea de queEl momento de mayor circulación y de casos confirmados del virus SARS-CoV-2 se daría, según los datos del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología."El pico se demoró y tal vez esté ocurriendo. No lo sabemos. Pero el problema todavía no está superado", destacó el mandatario.Este miércoles se conoció un nuevo récord de casos en un solo día con 1.226 infectados, mientras que este martes se había pasado la barrera de los 1.000 contagios por primera vez con un total de 1.141., ya que para dar el alta de un paciente se necesitan dos test negativos, lo que genera que las estadías sean de 25 días aproximadamente. Esto ocurrió en varios países latinoamericanos, donde los médicos se vieron obligados a tener que decidir quién ocupará la siguiente cama que quede libre y quién no podría ser atendido."Una de las cosas que tenemos en cuenta es, con lo cual, en verdad, tendríamos que estar en la fase 1, la cuarentena absoluta. Hay una serie de reclamos, todos legítimos, que piden levantar la cuarentena. Eso multiplica el riesgo", advirtió el Presidente durante la mañana del miércoles.También la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se refirió al tema: "Cuando pasó lo del cobro de los jubilados, dije que se tenían que generar medidas correctivas inmediatamente. Pero en ese momento la circulación viral era muy baja, era al aire libre y en un tiempo de contagio no tan largo. Y no tuvimos un aumento de los casos", respondió Vizzotti en una entrevista en radio Continental. "Ahora la situación es diferente porque la circulación viral es bastante más alta y tenemos circulación comunitaria, que aumenta el riesgo".En esta línea se expresó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien gobierna el segundo distrito con más casos. Sostuvo que en la "etapa de crecimiento más veloz" de contagios, "seguro que entramos en una etapa de revisión" del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación de la enfermedad. "No autorizamos más actividades sino al revés. Crecen los contagios y no hay más flexibilización; hay menos porque tenemos que cuidar a todo el mundo", dijo."No se puede actuar como niños caprichosos frente al virus", enfatizó el mandatario provincial, al tiempo que remarcó: "Si no tomamos medidas necesarias de aislamiento, si nos relajamos y bajamos los brazos, no importa qué hayamos hecho para preparar el sistema de salud, nada alcanzará".Y sostuvo: "En la provincia de Buenos Aires tendremos que ir acostumbrándonos a esta situación de flexibilizar y endurecer. Entramos en una etapa de crecimiento más veloz de los contagios y respetamos el criterio de no autorizar más actividades y la circulación".En tanto, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no analiza a corto plazo una cuarentena más estricta, según publica el diarioEsta semana se habilitaron unos 20.000 comercios de atención al público para la venta de ropa y calzado, específicamente en los barrios. No podrán atender en centros de compras, ni galerías ni shopping como ocurre hasta ahora en el resto de los minoristas y deberán seguir un protocolo que estaba a la espera de la aceptación por el Gobierno nacional.También se habilitaron más salidas recreativas para los niños, de uno a dos días por semana; la actividad física para adultos de 20 a 8 y los encuentros religiosos a través de streaming.