Covid 19: "El pico se demoró y tal vez está ocurriendo", dijo Fernández

Sociedad Confirmaron oficialmente el primer caso de coronavirus en Formosa

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la pandemia de coronavirus "no está superada" y contó que le advirtió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la aglomeración de gente en parques ante la habilitación para hacer actividad física, aunque remarcó que está "tratando de ayudarlo a encontrar una solución"."El pico se demoró: todos lo calculaban para mayo, estamos a mediados de junio y el pico tal vez está ocurriendo. El problema no está superado", sostuvo el mandatario, quien afirmó que "hay que ocuparse antes que preocuparse".Y agregó: "Sabíamos desde el primer día que íbamos a tener un crecimiento sostenido de casos de coronavirus. Nuestra política era aletargar el ritmo de contagios para darle tiempo al sistema de salud para poder atender todos los casos".Con la cifra de 24.761 contagiados y 717 fallecidos por COVID- 19, Alberto Fernández señaló que el Gobierno tiene que "moverse con mucho cuidado"."Corremos el riesgo de volvemos displicentes y no darnos cuenta de que podemos estar generando situaciones de contagio", alertó.En ese sentido, indicó que la percepción en la Ciudad de Buenos Aires es que la enfermedad se encuentra en barrios vulnerables únicamente, ante lo cual precisó que "el 70 por ciento del virus está circulando por Caballito, Palermo, Recoleta".Al respecto, comentó: "La duda que me queda es si la solución es volver atrás o poner más plazas, porque si pongo más plazas tal vez invito a más a correr"."En favor de Horacio, es una demanda que en la Ciudad era muy, pero muy fuerte. Lo entiendo a él y estoy tratando de ayudarlo a encontrar una solución", remarcó Alberto Fernández.Ante esa situación, el Presidente afirmó que "hay que ponerse en el lugar del que gobierna"."En estos puntos no tenemos demasiados antecedentes", explicó el jefe de Estado.