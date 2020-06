Coronavirus: Advierten sobre riesgos por aceleración de contagios en Argentina

Investigadores, infectólogos y funcionarios de Salud coincidieron en señalar las medidas de flexibilización del aislamiento tomadas en las últimas semanas como un factor preponderante en la aceleración del aumento de contagios de coronavirus registrado esta semana, y que llevó al presidente Alberto Fernández a expresar públicamente su preocupación.Los científicos también cuestionaron la decisión del gobierno porteño que habilitó la actividad física y provocó convocatorias multitudinarias en las plazas y parques de la Ciudad de Buenos Aires.Dieciocho personas murieron y 1.226 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, la cifra más alta de casos positivos en un día, con lo que suman 735 los fallecidos y 25.987 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación."Es cierto que las medidas sanitarias se evalúan en el marco de las políticas públicas y que hay que tener en cuenta el ánimo social después de casi tres meses de aislamiento, pero va a ser necesario volver atrás", completó Piovano.El secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham e investigador del Conicet, Jorge Aliaga, afirmó hoy a Télam que "no es que estemos asistiendo a un momento de especial aceleración de los contagios, sino que se hace más evidente la tasa de duplicación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la cantidad de casos que estamos registrando"."Desde el 10 de abril, el AMBA venía duplicando casos cada doce días, y a pesar de que hubo picos, cuando se empezó a testear en los barrios populares el verdadero factor que aceleró la tasa de duplicación fue el fenómeno de los exceptuados que -encima- en la mayoría de los casos circulan por distintos barrios y localidades recorriendo muchos kilómetros y teniendo muchas interacciones", señaló.El investigador subrayó que "la clave para controlar la enfermedad es rastrear a todos los contactos de cada contagio que se registre y aislarlos a todos, política que han desarrollado con mucho éxito en grandes aglomerados urbanos como Córdoba y Santa Fe".Respecto de la habilitación del ejercicio físico en parques porteños, el investigador dijo que "lo que se habilitó fue salir a correr o caminar cerca del domicilio y de manera individual, que no tiene nada que ver con las imágenes que vimos de multitudes. Una cosa es salir a correr alrededor de la manzana de mi casa, solo, y otra es coordinar con mi grupo de amigos"."El problema es que se trata de personas que probablemente llegan hasta esos grandes parques desde distintos barrios de la ciudad. Entonces, si antes de que se juntaran, alguno estaba contagiado y luego de correr muchos vuelven a sus casas, es posible generar nuevos focos", advirtió.El docente de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador del Conicet, Roberto Echenique, afirmó a Télam que "la velocidad de los contagios en Argentina no es tan alta como en los primeros días, pero es muy preocupante por el volumen de casos que se registran".Echenique sostuvo que "lo preocupante es que se supone que ahora en el AMBA estamos en aislamiento, por lo que en lugar de acelerarse la tasa de duplicación debería volverse más lenta; sobre todo porque ya estamos registrando mil contagios diarios y por cada contagio que se diagnostica se estima que hay al menos otros diez" casos.Acerca de la habilitación del ejercicio físico en los parques porteños, el investigador dijo que "el problema es que fue masivo, y dentro de diez días podremos empezar a mensurar el impacto epidemiológico que pueda tener". (Télam)