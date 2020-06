Coronavirus en Colón: Compartir el mate fue uno de los motivos de transmisión

Investigación minuciosa



Las fuerzas de seguridad e instituciones que conforman el Coes, se interiorizaron de la actualidad epidemiológica de Colón, referido a los casos de Covid-19 en la ciudad.Fue este martes cerca del mediodía ante la prensa, al finalizar una reunión de trabajo con todas las fuerzas de seguridad, bomberos, concejales, autoridades municipales y sanitarias y efectores privados de salud.Con 17 casos de Covid-19 confirmados en el Departamento, 16 que corresponden a Colón y 1 a la ciudad de San José, se espera el resultado de seis nuevas muestras tomadas el lunes por la tardecita.Se dieron a conocer detalles de la investigación epidemiológica, en la cual se revela quey con todo el trabajo importantísimo que ha hecho todo el equipo sanitario que rápidamente ha podido establecer en principio el árbol de posibles contagios, eso es muy tranquilizador" afirmó José Luis Walser.El Intendente expresó además: "Confirmamos en principio quesostuvo.Walser insistió en la necesidad de concientizar a la población acerca de la importancia de la autorresponsabilidad y el autocuidado: "tomemos conciencia que, cumpliendo con todas las medidas de higiene establecidas para poder controlar esta situación", enfatizó.esto es debido a que en la noche del lunes llegó la positividad de dos casos, uno de Colón y otro de San José"."En la tarde noche de ayer, propia de estar nosotros en una fase de contagio por conglomerado en la cual se empiezan a estudiar todas las personas sintomáticas independientemente de la existencia de viaje a zonas de transmisión comunitaria o no y nexo o no con personas enfermas" aclaró Hernández."Fundamentalmente lo que queremos transmitirle a la población, es que lo que demuestra la investigación epidemiológica que se fue realizando de búsqueda de contactos, lo que hacemos es, a las personas que se encuentran afectadas, que tienen resultados positivos, dialogamos con ellos tratando de ser lo más minuciosos posibles en la búsqueda de personas que hubieran estado en contacto con ellos en las 48 a 72 horas previas al inicio de síntomas" reveló Norma Hernández."De esa manera buscamos posibles contactos estrechos y nos comunicamos telefónicamente con esas personas para advertir de la situación para saber si son sintomáticos o no, lo que define la necesidad o no de realizar el estudio de PCR", relató la directora del Hospital de Colón.En esa misma línea añadió: "Quienes no estén sintomáticos igualmente son informados de la necesidad de aislamiento domiciliario estricto durante 14 días a partir de la fecha del último encuentro con la persona que resulta positiva para coronavirus, y que ante cualquier síntoma que se comunique con salud"La referente de Salud de la ciudad comentó por otro lado: "En el día de ayer (lunes) recibimos la visita de la gente de vigilancia epidemiológica, que justamente vino a interiorizarse de todo el trabajo que habíamos hecho, este trabajo resultó altamente satisfactorio, se fueron con mucha información para Paraná, para terminar de realizar mapeos de casos".Y adelantó al respecto: "Convenimos un trabajo conjunto para el control en el tiempo de contactos, o situaciones que ellos crean que epidemiológicamente es necesario seguir"."De la evaluación que hemos hecho de todos los casos, por ahora nos está dando más que nada que"."Tenemos que intensificar el cambio de hábitos, el lavado de manos, el uso de tapabocas, la distancia social" remarcó Norma Hernández."Es necesario que cada persona tome conciencia que es necesario cambiar estos hábitos por un tiempo bastante prolongado, hasta que encontremos una vacuna, un tratamiento eficaz, porque si nosotros individualmente no cambiamos estas cosas, todo lo que podamos hacer desde el sistema de salud o socialmente, va a resultar eficaz para evitar las transmisiones"."El viernes pasado les habíamos comentado el hecho de que el inicio de las actividades del gimnasio, lo estábamos poniendo en la lupa, porque fue una actividad que generó que mucha gente diversa pasara por el lugar, hasta la fecha no hemos encontrado mayor vinculación entre los casos hoy positivos con las actividades del gimnasio" aseveró.Se está controlando a todas esas personas a las cuales se les ha indicado estricto aislamiento domiciliario durante el período de catorce días "para reducir las posibilidades de que si la personas enferma pudiera haber contagiado a otros, ellos sigan contagiando".Al ser consultado sobre la actuación de la justicia en casos de denuncias por la violación de la cuarentena o de las medidas establecidas, el fiscal Juan Sebastián Blanc respondió: "Las denuncias son como cualquier otras, hay que ponerlas en conocimiento de la autoridad que puede ser cualquiera de las fuerzas de seguridad".Blanc aclaró además: "En estos ilícitos interviene la fiscalía Federal de Concepción del Uruguay que tiene competencia aquí, hubo un acuerdo donde desde las fiscalías provinciales se presta colaboración".A lo que añadió: "Cuando nos toca actuar lo hacemos como si fuese un delito habitual, tenemos vigente el procedimiento de flagrancia que nos habilita hasta detener a una persona hasta por un plazo de 48 horas"Y aclaró para finalizar: "Obviamente estas son situaciones especiales, no estamos ante un delito común sino que está en juego un tema de salud, por lo que hay que prever todos los recaudos", subrayó el fiscal Blanc.