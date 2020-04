Cómo es el plan propuesto para el día después de la cuarentena: Punto por punto

¿Qué hacer?

1. Los testeos

2. Tecnología para relajar la cuarentena y activar la economía

3. Reglas de aislamiento y distanciamiento físico

4. Medidas financieras

5. Medidas impositivas

6. La reducción del gasto público

7. El regreso de la Justicia

8. Desarrollo de mercados potenciales a mediano plazo

En 53 páginas, unos 300 argentinos inquietos y preocupados, entre los que se cuentan emprendedores, médicos, científicos, empresarios pymes, trabajadores y ciudadanos,, inicia el capítulo uno de los ocho que componen el estudio. Inmediatamente, el meollo de la presentación: "No es sostenible seguir encerrados. Como país necesitamos poner en marcha nuevamente la actividad económica, en forma gradual y segura en términos sanitarios.. Tampoco nuestro país cuenta con la capacidad de implementar programas de estímulo fiscal y monetario como lo están haciendo otros países".Esa fue la pregunta que se hicieron y a la que le dedicaron días de trabajo para elaborar un diagnóstico y un plan. Todo se divide en ocho capítulos.Luego, siguen otros sobre medidas financieras y otras impositivas para las pymes; reducción y reorientación del gasto público; funcionamiento remoto poder judicial y, finalmente, apertura de mercados potenciales el día después de la pandemia.Si bien se reconoce el valor de testear para conocer más de la enfermedad y tener estadísticas, el documento propone para el día uno después de la cuarentena,. Luego establecer incentivos para la autodenuncia en caso de síntomas, por caso, de cuentapropistas que dejarían de trabajar y ganar dinero.Finalmente,. Ese certificado se lograría con el llamado PCR negativo (hisopados nasofaríngeos, cuyo resultado podría estar en 24 horas) y serología, para detectar la presencia o no de anticuerpos en personas infectadas en el presente o en el pasado.que se realizan con muestra de sangre. La idea del grupo es que las personas con este certificado puedan circular libremente.(sanos e inmunes), incentivar y priorizar testeos (sintomáticos) y gestionar aislamiento selectivo de la población de riesgo e infectados.. Esta plataforma serviría para monitorear en tiempo real el cumplimiento del aislamiento selectivo, el flujo urbano, y los principales indicadores epidemiológicos, de movilidad y económicos.Antes de comprobar el fallido intento de reapertura de bancos, que sacó a miles de personas a la calle en busca de dinero,gestionar las visitas de forma segura mediante la virtualización de las colas.Los aportes en este punto son variados., y generar grupo de voluntarios para asistir personas mayores son algunos de ellos, además del uso masivo de barbijo para salir a la calle.. Se debería aumentar frecuencias de transporte público con máscaras para choferes, alcohol en la entrada, uso de barbijo obligatorio, prohibición de estar parado y menos asientos., un instrumento eficiente para las estas pequeñas empresas en una economía con escaso crédito bancario y limitado acceso al mercado de capitales. "El "scoring" crediticio queda reemplazado por la existencia de una relación comercial y la necesidad de las partes, basada en la historia de la relación proveedor-cliente", dice el texto.. El fideicomiso abonará el cheque al depositante, y le ofrecerá la posibilidad de cancelarlo de acuerdo a dos opciones. En un pago o serie de pagos, sean impuestos nacionales con títulos emitidos por el Tesoro, como así también impuestos provinciales con bonos locales. Uno de los pedidos de los empresarios más escuchado por estos días en materia impositiva está allí receptado:Quizá uno de los puntos más controvertidos sea la necesidad de bajar el gasto público. "Es desproporcionado frente al gasto privado", dice el trabajo.Las propuestas son concretas.También,, salvo en las áreas directamente relacionadas al Covid19.También proponeny exigir a cada gerente general de cada empresa pública se comprometa a presentar un plan de acción para bajar gastos de 10% en su compañía.Finalmente, un objetivo que siempre se le escucha al sector privado. "Sería necesario que la Argentina, a pesar de los cambios políticos producto de las elecciones". Dice el trabajo que es una sugerencia a modo conceptual; saben con los bueyes que aran.La cuarentena ha desactivado los servicios de Justicia en todo el país. "La situación de parálisis judicial casi total se prevé que se extienda todo lo que dure la cuarentena, y si no se comienzan a implementar soluciones de inmediato, posiblemente mucho más., por lo que podría ser considerada como una actividad riesgosa y expuesta al contagio, cuyo reinicio se demore", explica el documento.La propuesta es simple:, y dejar dos empleados por Juzgado para la atención necesaria. Después, claro está, digitalizar el proceso."La Argentina debe, en la salida de la pandemia, convertirse rápidamente en lo más competitiva posible.", se inicia el último capítulo.. "Creemos que nuestro país debería focalizarse a nivel externo en la agroindustria ya que los alimentos serán requeridos a gran nivel y aquí podremos hacer diferencia ya que no todos los países están en condiciones de ser proveedores", analiza.Finalmente, un colorario. "Sabemos que lo que viene es duro. Y también sabemos que la única salida es trabajando todos juntos. Cada nuevo día es una nueva oportunidad y un nuevo desafío. El diálogo es la herramienta fundamental de una sociedad. Entre tantas desventajas que tiene esta cuarentena, una ventaja es que nos da el tiempo de reflexionar.". Fuente: (La Nación).-