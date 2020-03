Fernández: La situación por la pandemia "me estremece, pero no me paraliza"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que no sabe si la palabra "miedo" es la que le cabe frente al avance de la pandemia de coronavirus, pero asumió que es una realidad que la situación lo "estremece" aunque no lo paraliza."Yo no sé si la palabra que me cabe es miedo, en esos momentos es donde más racional me pongo, pero que me estremece, me estremece, que me toca, me toca, que me llega, me llega, pero no me paraliza", dijo el mandatario en diálogo con la FM Radio Con Vos.Aseguró además que su deseo es que la pandemia del coronavirus les duela "lo menos posible" a los argentinos.Por otra parte, le respondió a los que reaccionaron a través de las redes, con trolls, diciéndole "el miserable sos vos" y les dijo que "quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes" desde una Argentina que llamó "oculta y miserable", tras describir las medidas que ya están en marcha en favor de las pymes, como moratorias, disminución de aportes patronales y créditos, entre otros.Admitió que al hablar contra los despidos hizo referencia al caso de Techint y la eventual salida de 1.400 empleados.