"Fue unánime el respaldo de los gobernadores a la decisión del Presidente"

Tras la videoconferencia que mantuvo con el presidente, Alberto Fernández, el gobernador, Gustavo Bordet, habló cony realizó una evaluación sobre el diálogo que realizaron los mandatarios de todas las provincias con el titular del Ejecutivo nacional, antes de que éste anunciara la extensión de la cuarentena hasta después de Semana Santa.", remarcó, al tiempo que puso de relieve que "en Entre Ríos seguimos trabajando de acuerdo a la articulación que tenemos con el gobierno nacional y los municipios".Acotó que "cada provincia tiene sus particularidades que tienen que ver con cuestiones geográficas o productivas. En el caso de Entre Ríos está empezando la época de zafra en la zona citrícola, lo que significa entre 15.000 y 20.000 empleados que deben levantar la cosecha. Estamos tomando las medidas para que se haga de manera segura y no se pierdan empleos. También hay líneas de crédito que está otorgando el Banco Central que garantiza el pago de una nómina salarial para las empresas, con tasas de interés del 24% anual".En cuanto a lo sanitario, resaltó que. Muy probablemente surjan en los próximos días porque esta pandemia es dinámica, pero estamos trabajando con nuestros equipos de salud y los epidemiólogos, siguiendo las novedades permanentemente".En cuanto al efecto económico de la extensión del aislamiento, Bordet destacó las medidas nacionales tomadas en cuanto a asignaciones y adelantó que se generarán "".Expresó que "atenderemos diferenciadamente los sectores más perjudicados", entre los que mencionó el sector servicios vinculado al turismo y a comercios que no pueden abrir sus puertas.Además, enfatizó que "seremos inflexibles y castigaremos los abusos" que se han hecho mediante las subas de precios"."Dificultades tenemos todos. Como provincia, nuestros ingresos se han desplomado.", adelantó Bordet aY continuó: " El sector privado tiene muchísimas dificultades, peropara que, una vez superada esta etapa de cuarentena podamos reactivar rápidamente la economía, que será una tarea de todos".Por otra parte, llevó "tranquilidad a todos los entrerrianos.desde otros distritos del país para que "nadie que no esté dentro de las excepciones transite. A esto lo hacemos para proteger a todos los entrerrianos y la Policía de Entre Ríos está actuando con mucho profesionalismo".El mandatario agradeció "a la inmensa mayoría de los entrerrianos. El Presidente manifestó que el 94 por ciento de la gente ha adherido a la cuarentena en el país. Eso se repite en Entre Ríos.", completó.