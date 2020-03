El presidente extendió el aislamiento total "hasta después de Semana Santa"

Felicitaciones a los ciudadanos



Alberto Fernández encabezó esta noche una conferencia en la Quinta de Olivos, en el marco del anuncio de la extensión de la cuarentena obligatoria, tras una extensa reunión con todos los gobernadores del país y un comité de expertos."Los datos dicen que el virus cumple su ciclo en el cuerpo humano entre el día 10 y el día 14. Prologando la cuarentena, vamos a lograr que el ciclo del virus se cumpla dos veces, y vamos a tener datos más claros de cómo se incuba la enfermedad, para poder atenderlos adecuadamente"."Es un guerra contra un ejército invisible, que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos, pero estoy seguro que esto tiene mucho sentido, y si seguimos por este camino, los resultados van a hacer muy favorable", expresó."Si comparan la curva de crecimiento de la enfermedad en el Argentina, y en los países que decretaron tarde la cuarentena, van a ver todo lo que hemos ganado en la sociedad Argentina".Fernández dijo que "somos un caso único en mundo, que planteó la cuarentena total a penas se conoció el inició de la pandemia. Esto no lo hizo ningún otro país y por lo tanto estamos experimentando sobre la marcha como eso resulta"."Los resultados iniciales son buenos, nos alientan a seguir en este camino. Cuando nosotros dispusimos hace diez días atrás la cuarentena obligatoria, nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces, de quedarnos en nuestras casas. La verdad que yo quiero decirles a todas y todos, que es", expresó."El otro 10% restante, fue el que salió a trabajar, como las enfermeras y enfermeros, médicos y médicas, hombres y mujeres de la Fuerza Armadas, los que transportan alimentos, remedos, lo que atienden supermercados y farmacia. Hay un número muy bajo de gente que no cumplió y que le pasó, lo que dijimos, que íbamos a ser inflexibles, porque nos preocupa la salud de nuestra gente".Sobre los controles que se realizaron, dijo que "las Fuerzas Federales y provinciales registraron en esta semana, a 568 mil personas que estaban transitando, a 218 mil vehículos, secuestrando 3778,"Lo más importante es que la inmensa mayoría de la gente cumplió y solo un grupo reducido de gente, se creyó más vivos que otros, y terminaron pagando las consecuencias. Los argentinos no podemos poner en riesgo la salud, debemos cumplir con la ley".Sobre el avance del coronavirus, expresó que "es una pandemia que asusta ver con la velocidad en que crece, y nosotros dispusimos la cuarentena para que el crecimiento fuera más lento y nos dé tiempo para prepararnos cuando llegue el peor momento. Mientras nos proveemos de insumos para poder enfrentar la situación y esperar a que aparezca el remedio que nos ayude a ganar al pelea contra el coronavirus"."En este tiempo del aislamiento, tuvimos una comunicación con los líderes del mundo, somos parte del G20, y plantee mi preocupación sobre la situación. Aspiro a que la humanidad deje de ser tan miserable y tan egoísta, y vuelque la mirada sobre los más necesitados"."También me comunique con los líderes científicos del mundo, hemos realizado reuniones con los sectores que más se involucran en proteger y cuidar a los grupos más olvidados, me reuní con los curas villeros, con la Iglesia, estoy en permanente contacto con las organizaciones sociales, y con todos los intendentes del Gran Buenos Aires""Hay que atender la situación de los barrios más pobre de la Argentina, para eso hemos destinado, no solamente recursos económicos, sino que también garantizamos la llegada de alimentos"."A los compañeros de los barrios humildes, les pido dos cosas, que respete la cuarentena porque el riego también existe allí, y que cuiden mucho a sus mayores. Nosotros necesitamos que no se contagien los abuelos"."Primero que la curva de contagio sea lenta, para prepararnos y atender todos los casos que se presentan. Segundo, tener días para ver que toda la capacidad que necesitamos, de equipo, vestimenta, y capacitación para el personal médico".El presidente pidió que "con la alegría de saber que en estos diez días las cosas están funcionando, sigamos haciendo de la misma manera los días que nos quedan de cuarentena"."Estaremos haciendo algo en favor nuestro, de los que queremos y de la Argentina. Los invito a que trabajemos juntos, porque el país, es nuestra casa común, y tenemos que cuidarla mucho".