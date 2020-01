Con varios cambios, debatirán hoy la nueva ley impositiva en Buenos Aires. La sesión comenzará a las 11:00 en la Legislatura provincial, ubicada en la ciudad de La Plata.



La iniciativa es un texto "no consensuado" con Juntos por el Cambio por la "falta de interlocutores" que se volvió a repetir, según el Gobierno provincial.



"Tuvimos una reunión donde explicamos los detalles y quedamos en recibir una respuesta, pero tuvimos un nuevo plantón", se quejó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.



Habrá que esperar hasta que se trate el proyecto en ambos recintos de la Legislatura bonaerense, para saber cuál será el resultado.



"A esta altura no sabemos si es un problema entre ellos o qué. Estimamos que el hecho de que haya mucha gente de ellos de vacaciones también es un inconveniente", dijo Bianco, quien también asoció la demora con el regreso de la exgobernadora María Eugenia Vidal de su viaje por Europa.





Quien se encargó de explicar las modificaciones fue el propio Kicillof a través de su cuenta de Twitter.



El gobernador dijo que "el segmento que tendrá incremento por encima de la inflación será menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto".



Los cambios en el proyecto son los siguientes:

1. Reducción del segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto.

2. Jubilados de haberes mínimos quedan exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano.

3. Se reduce la alícuota de ingresos brutos sobre servicios jurídicos, notariales, de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, de diseño especializado, actividades profesionales científicas y técnicas.

4. Se reducen las alícuotas a venta en comercios minoristas de almacén, alimentos, kioscos.

5. Extensión de beneficios para pymes del sector agropecuario.

6. Exención del pago del impuesto automotor para transportes municipales.

7. Descentralización en los municipios del cobro de patentes modelos 2009.

8. Exención del pago de tasas e impuesto inmobiliario a asociaciones civiles (clubes de barrio, centros de jubilados, bomberos voluntarios).

9. Techo al incremento del impuesto automotor (patentes) que no podrá ser mayor a la inflación de 2019 (50%), ya que por la devaluación de 2019 el valor de los vehículos creció desmesuradamente.