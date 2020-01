Precios Cuidados contará con 310 productos y tendrá revisión trimestral

Canasta de productos

El Gobierno anunció este martes la renovación del Programa de Precios Cuidados, que incluirá 310 productos de los cuales solo 70 son de la versión anterior del plan.En una conferencia encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, brindaron los detalles de la negociación que llevaron adelante con supermercados y empresarios.De la mano de la renovación del programa, el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó una aplicación para teléfonos. A través de la misma, los consumidores podrán escanear el producto, corroborar el precio y hacer la denuncia en caso de algún error.La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, indicó esta tarde que Precios Cuidados contará con 310 productos y revisión trimestral, y dijo que, con el relanzamiento de la iniciativa, el Gobierno busca "recuperar el programa".Señaló que se trata de "un programa anual con revisión trimestral de los precios, por lo que no se congela todo el año y se dejan en la canasta los mismo productos"."Se había transformado en una plataforma de algunos productos de empresas, más que ser una canasta representativa de consumo", criticó la funcionaria.En conferencia de prensa, consideró que el programa "se había desvirtuado" y destacó: "Recuperamos las tres principales marcas de pañales, lácteos y se reincorporó la lavandina y toallas femeninas"."No quiere decir que tengan que consumir los Precios Cuidados, sólo reflejamos el consumo que tienen las familias. Si alguien quiere comprar un gusto de mermelada que no esté en el programa, lo que va a tener es la referencia del precio. Esa es la lógica fundamental", argumentó en Casa Rosada.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, indicó esta tarde que el "destino" del relanzamiento del programa Precios Cuidados es "cuidar el bolsillo de los argentinos"."Así vamos a poder poner de pie la producción nacional y de alimentos", destacó el funcionario en Casa Rosada durante una conferencia de prensa.Señaló que el Gobierno "prácticamente tuvo que desarmar lo que se había hecho anteriormente".El Gobierno subrayó esta tarde que el programa Precios Cuidados busca ser "una referencia en el mercado" y anunció que habrá bajas en precios de algunos artículos."Es un elemento. No podemos pensar que es la política antiinflacionaria", remarcó el ministro de Producción, Matías Kulfas.En conferencia de prensa, sostuvo: "Este es un programa que busca una referencia en el mercado para que las familias accedan a un conjunto de productos que consideramos centrales"."No se trata de buscar una determinación de todos los precios, sería imposible pensar en algo por el estilo. Lo que se dio en los últimos meses fue un gran desorden", insistió en Casa Rosada.