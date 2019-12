"Para las ambiciones personales hay tiempo", dijo Macri en video de despedida

Política El gobierno traspasará cuentas oficiales en redes sociales a la nueva gestión

En un video grabado con reflexiones íntimas contadas en primera persona, el presidente Mauricio Macri evitó dar definiciones concretas sobre su futuro al sostener que el 2021 "está lejos" y el 2023 "aún más lejos", pero dijo que en esta nueva etapa como opositor espera "renovarse y aprender cosas nuevas".El documental titulado "Momentos", de casi 50 minutos y grabado en tres encuentros entre junio y noviembre de este año, corona la saga de despedida del jefe de Estado, que comenzó días atrás con la cadena nacional con un balance de gestión y siguió con la marcha del 7D del sábado pasado en Plaza de Mayo, donde fue el único orador.Con estas manifestaciones públicas, el presidente busca posicionarse como referente de la futura oposición, aunque reconoció hay "otras posibilidades de liderazgo" en Juntos por el Cambio."Para las ambiciones personales hay tiempo. El 21 es lejos y el 23 es aún más lejos. Espero renovarme, aprender cosas nuevas. Ese es el secreto mayor de la juventud. Lo que no significa que hoy uno pueda definir que va a hacer de acá al 23. Me parece muy lejos", expresó."Me parece bien que surjan otras posibilidades de liderazgo que quieran competir para ser quien representa a Juntos por el Cambio. Eso habla de que Juntos por el Cambio tiene dirigentes valiosos. Así que hay tiempo", insistió.Con especial énfasis, el presidente instó a los distintos sectores de Juntos por el Cambio a sostener "la unidad" y dijo que se va a ocupar especialmente de "coordinar" ese proceso para evitar fugas."Hay un compromiso, que lo asumí, lo tengo clarísimo. Dije que no me iba a ir, que los voy a cuidar. Voy a tratar de coordinar un Juntos por el Cambio unido. El dirigente que crea que puede decir ´voy por la mía´ va a tener un severo problema de legitimidad. Espero que todos puedan entender que la unidad es un valor y que no es negociable", exhortó. .En otros tramos del video, Macri repasó distintos momentos de su biografía personal como el secuestro del que fue víctima en 1980, la paternidad, la conflictiva relación con su padre Franco Macri, su vínculo con Juliana Awada, su etapa como presidente de Boca y el salto a la política partidaria.En un fragmento del testimonio, el presidente dividió los resultados de su gestión en dos etapas bien diferenciadas: una primera "exitosa" que se interrumpió enMás allá de esto último, Macri enfatizó en reiteradas ocasiones que uno de los logros de su gestión fue haber promovido una "cultura de trabajo" y una serie de "valores" vinculados a la "libertad", a la "convivencia".En este sentido, valoró especialmente las marchas del "Sí, se puede"."En estos 30 días maravillosos que fueron las marchas había mucha esperanza pero también mucho miedo. Yo les decía que no había que tener miedo, porque somos muchos", ponderó.Y destacó que estas marchas expresan "un despertar de mucha gente que siempre vio la política desde lejos" porque desconfiaba y ahora sale a la calle con la SUBE."Nos podemos reunir en cualquier plaza a velar por nuestros valores. Estamos presenciando una revolución pacífica por participar. Hoy Argentina es una sociedad muy movilizada", subrayó."Sobre todo porque los que van a participar van con la SUBE., No hay colectivos, no hay camiones ni nada. Es el ciudadano que se levanta y toma un transporte público", agregó al respecto.