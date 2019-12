Proponen un régimen especial de empleo para desocupados mayores de 45 años

Esta semana ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que apunta a crear "un Régimen Especial de Empleo para personas desocupadas mayores de 45 años de edad".



El objetivo es "facilitar la reinserción laboral" de estas personas a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.



En el artículo 3º se establecen los requisitos para poder ser contratado bajo este régimen. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: tener como mínimo 45 años, estar desempleado, acreditar residencia en la provincia por un período no menor a cinco años anteriores, no percibir jubilación y/o pensión, ni ayuda económica de otros programas de empleo o capacitación del Estado nacional, provincial o de municipios y comunas de Entre Ríos, con excepción de las personas comprendidas en Ley Nacional N° 22.431 (Ley de Discapacidad).



Las micro, pequeñas y medianas empresas también deberán cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, contar con una antigüedad no menor a un año desde el inicio de su actividad, no haber realizado despidos masivos sin justa causa durante el año anterior, ni adeudar el pago de impuestos y tasas, entre otras, dispone la iniciativa presentada por el diputado Joaquín La Madrid (Cambiemos).



Las empresas que cumplan con los requisitos tendrán un beneficio fiscal que consistirá en "el derecho a deducir del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos por el término de dos años a partir de la contratación, el monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil de los haberes que perciban los nuevos trabajadores contratados por el presente régimen". (APFDigital)