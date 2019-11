Fernández dijo que Duhalde merece un monumento por sacar "al país del incendio"

Siempre digo que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer.



Gracias, Eduardo, por tu visita de hoy y tu consejo permanente. Vamos a levantarnos una vez más. pic.twitter.com/V9H6C0B4rk — Alberto Fernández (@alferdez) 27 de noviembre de 2019

El presidente electo, Alberto Fernández, recibió hoy al ex mandatario Eduardo Duhalde, a quien señaló como merecedor de "un monumento al bombero" por haber "sacado al país del incendio" en los tiempos inmediatamente posteriores al estallido de la crisis del 2001."Siempre digo que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer", afirmó en su cuenta de la red social Twitter el próximo jefe de Estado, que agradeció al dirigente justicialista por su "consejo permanente".Fue una jornada de reuniones en las oficinas de Fernández en San Telmo, donde también desfilaron, entre otros, al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al ex presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos, y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa.En declaraciones a la prensa posteriores al encuentro, Duhalde aseguró que está a "disposición" del próximo gobierno, y expresó que le tiene "una confianza absoluta a Alberto".Aclaró que no va a ocupar cargo alguno, pero que se ha "comprometido a ayudar" al presidente electo como lo había intentado también con Mauricio Macri al comienzo de la gestión de Cambiemos.En tanto, sostuvo que hay que apostar "a generar riqueza" y recordó que de la crisis de 2001 se salió "por una apuesta a la producción".Por otra parte, Duhalde aseguró que por el momento "no se le puede pagar" al Fondo Monetario Internacional (FMI). "El FMI sabe que no se puede pagar. No hay que pagar, pero saben tan bien como sabemos nosotros que tenemos la potencialidad para pagar en el futuro.En ese sentido, recomendó "negociar plazos largos y quitas de capital".Durante el encuentro también se abordaron temas vinculados a la coyuntura crítica en distintos país de Latinoamérica y la posibilidad de dar tierras a los sectores más desprotegidos para generar trabajo.