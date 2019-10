Coparticipación: Las provincias rechazarán en la Corte la compensación de Nación

Trece provincias presentarán ante la Corte Suprema de Justicia nuevos recursos contra los decretos del Gobierno que fijaron la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA a alimentos de la canasta básica, y afectaron los fondos de coparticipación.Las provincias reclaman que el monto dispuesto por el Gobierno para compensarlas es exiguo luego de que la Corte emitiera una cautelar que benefició a 15 jurisdicciones protegiendo la coparticipación de las medidas que se dispusieron después de las PASO.Esa cautelar había ordenado al Gobierno que compensara a las provincias por los fondos coparticipables afectados.En ese momento los Estados provinciales alegaron que reciben una parte de la recaudación impositiva de los dos impuestos y que se afectaba la coparticipación federal.La Casa Rosada había destrabado el pago de esa compensación presupuestando alrededor de 2.629 millones de pesos, para pagos hasta el primero de enero, pero desde las provincias afirman que la compensación debería ser superior a los 45.000 millones.Las jurisdicciones afectadas reclaman una rápida solución porque deben hacer frente a erogaciones mayores como es el pago de los sueldos con aumentos o bonos otorgados al personal y el aguinaldo de fin de año.El reclamo judicial se produce un día antes de cumbre de ministros de Economía que se desarrollará este miércoles en la sede de la Consejo Federal de Inversiones (CFI), para analizar la situación.Los gobernadores buscan que el gobierno solucione el tema antes de que el presidente Mauricio Macri entregue el mando al flamante presidente electo Alberto Fernández.El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 740/2019 que estipula que los pagos a las provincias que reclamaron judicialmente "se harán con recursos propios con cargo a Rentas Generales".El decreto establece que esos fondos "no formarán parte del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administración Nacional para 2019 y 2020, y se efectuarán en forma diaria y automática, por instrucción del Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Hacienda, al Banco de la Nación Argentina".En la reunión de este miércoles participarán también las provincias que no reclamaron el pago judicialmente y que exigen también ser compensados, sobre las que el gobierno no emitió ninguna medida para compensarlas también.El grupo de provincias que presentó el reclamo en la Corte está integrado por Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.