Protesta de productores sobre Ruta 12: "La agroecología no nos permite comer"

Productores protestan sobre Ruta 12 contra el fallo judicial por fumigaciones

Productores se manifestaban hasta las 16hs este jueves sobre Ruta Nacional 12, en el ingreso a Colonia Merou, contra las restricciones para realizar aplicaciones de fitosanitarios en los terrenos lindantes a escuela rurales.En la oportunidad, adelantaron aque las medidas de protestas "se irán endureciendo cada vez más, porque esto es una cuestión de supervivencia, no un capricho"."Peligra el arraigo y el seguir con esta linda tarea de cultivar la tierra", sentenció la productora, al tiempo que remarcó: "Pedimos los controles y se los exigimos al gobierno provincial para seguir trabajando y que todo se haga a través de las buenas prácticas agrícolas que han sido soluciones en muchas buenas partes del país". "Es cuestión de buena voluntad", insistió.Por su parte, otra de las productoras, Claudia Hingerberg, quien posee 60 hectáreas en la zona de Seguí y Ruta 18, comentó su experiencia con la agroecología."Estamos haciendo agroecología porque queremos intentar algo distinto, porque no es cierto que el campo está cerrado a los cambios. Con mi marido estamos en ensayos que no están siendo favorables porque si no podes utilizar ningún químico, se cosecha mucho menos", explicó."Si bien, al no necesitar agroquímicos, los costos son menores, pero el rindes de esas hectáreas producidas de forma agroecológica no da ni para cubrir los costos menores", comunicó la productora, al bregar por un cambio del modelo productivo, "que sea progresivo, y no de un día para el otro"."Somos casi cinco mil productores a los que nos están obligando de un día para el otro a inventar algo nuevo", denunció."Desde hace varios años, a través de los cultivos de cobertura, estamos intentando y buscando otra cosa pero no es nada fácil y los números no dan. Lamentablemente, muchos dicen los campesinos `por unos dólares más´, pero no son unos dólares más, es para poder sobrevivir", recalcó. "A esas 20 hectáreas que mi marido produce de forma agroecológica, las sustentan las otras hectáreas donde si podemos usar agroquímicos. Es una ironía", sentenció.