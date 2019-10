Productores protestan sobre Ruta 12 contra el fallo judicial por fumigaciones

Productores se manifestaban hasta las 16hs este jueves sobre Ruta Nacional 12, en el ingreso a Colonia Merou, contra las restricciones para realizar aplicaciones de fitosanitarios en los terrenos lindantes a escuela rurales."Esta forma de manifestación con la herramientas de trabajo que utilizamos a diario es por el hecho que un fallo judicial nos impide producir alrededor de las escuelas rurales, a 1000 metros terrestres y 3000 aéreos, lo que hace que estemos en una situación angustiante porque los problemas se están acumulando", explicó ala dirigente de Mariela Gallinger de FAA en Crespo."Esta movida es para preguntarles a los cinco jueces que tienen que decidir en el Superior Tribunal, qué van a hacer de nuestras vidas porque depende de su decisión", apuntó, al tiempo que bregó para "que la decisión que tome sean en base a pruebas científicas presentadas en el decreto, de institucionales nacionales e internacionales"."Son muchísimos los sueños de falta de porvenir y de arraigo que nos están quitando con estas medidas", advirtió.Por su parte, Fabio Schneider, productor de Colonia Merou, comentó que "Castrillón nos recibió muy bien pero los jueces se están tomando mucho tiempo, no definen y son 1024 escuelas rurales de la provincia con 14 familias alrededor, de hasta cinco integrantes, y un problema social del que nadie se está haciendo cargo"."Hace unos días hubo una jornada de Buenas Prácticas para la que se convocó a Basta es Basta con Verzeñassi y a la dirigencia de Agmer, pero no asistieron. Entonces es como gastar pólvora en chimango porque ellos no quieren dialogar, sino, imponer una idea sobre otra", apuntó Schneider.El productor, remarcó: "Somos ecologistas y estamos confrontados con los fundamentalistas que se metieron con la ecología y están embarrando todo lo bueno que se hizo en la lucha por el medioambiente". "Están ensuciando a los buenos ambientalistas y poniendo en contra al sector productivo entrerriano, entonces, por qué nos condenan y atacan", se preguntó."No estamos en contra de las maestras, pero quizás la dirigencia de Agmer deba rever su forma de ver la situación y cambiar el rumbo, o preguntarles a las mismas maestras qué problemas tuvieron porque al fiscal le acercaron más de 40 notas de directivos rurales en la que indicaban que no habían tenido ningún problema con la producción", completó Gallinger."Los productores somos los primeros ambientalistas, y no vamos a hacer un daño a nuestros hijos y nietos", cerró.