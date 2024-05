Bordet y el rector de la UNER abordaron la situación de las universidades

El diputado nacional Gustavo Bordet y el rector de la Universidad de Entre Ríos, Andrés Sabella, abordaron la crítica situación de las universidades públicas que, más allá de los anuncios oficiales, continúan soportando recortes presupuestarios e incrementos sustanciales en los costos de funcionamiento.



Expresaron además su preocupación por la paralización de las obras de infraestructura en Villaguay, Concordia y Gualeguaychú.



En 2024 hubo 8.000 ingresantes en facultades de la UNER que albergan alrededor de 24.000 estudiantes en más de 40 ofertas académicas.



“Vamos a trabajar con los legisladores nacionales alternativas normativas que puedan contribuir a sostener la universidad pública y gratuita que fue defendida por los millones de argentinos que movilizaron en todo el país”, expresó el rector tras un encuentro con el diputado nacional.



En ese marco, Sabella hizo saber que el sistema universitario se está manejando con un presupuesto reconducido de 2023 y hasta hoy el 70% de incremento para los gastos de funcionamiento no tuvo un impacto significativo en virtud que el aumento en el costo de los servicios fue muy superior.



“El gobierno nacional anunció a través de los medios otra actualización de la que aún no tenemos novedades”, reconoció.



Sobre los salarios del plantel docente y no docente, Sabella también hizo saber que el incremento del 8% fue rechazado por los gremios universitarios.



Sabella le manifestó a Bordet su preocupación por la paralización de obras muy importantes para el funcionamiento del sistema universitario entrerriano. Tal es el caso de la construcción de las aulas y los laboratorios del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria de la UNER que funcionarán en la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú, y la ampliación de la subsede de la Facultad de Ciencias de la Salud, ubicada en Villaguay, para la carrera de Kinesiología.



El rector mencionó la construcción de un Gimnasio y Comedor para la Escuela Secundaria, en Concordia, cuyo contrato para el inicio de la obra está pendiente. “El desarrollo de propuestas académicas, de investigación y de extensión requiere de importantes inversiones en infraestructura universitaria a las que no podemos renunciar”, expresó.



Finamente, el diputado nacional y el rector analizaron la reciente movilización en defensa de la universidad pública para resaltar el impacto de la marcha en distintas localidades de Entre Ríos.



“Indudablemente la sociedad argentina respalda la universidad pública, gratuita y autónoma, tal como fue concebida. Se trata de derechos que los argentinos no queremos perder”, puntualizó Sabella.