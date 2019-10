Con cruces entre Macri y Fernández, debatieron los seis candidatos a presidente

Macri

Fernández

Lavagna

Gómez Centurión

Del Caño

Espert

Seguridad

Empleo, Producción e Infraestructura

Calidad institucional y el rol del Estado

Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda

El cierre de los candidatos

, tras la experiencia de la semana pasada en Santa Fe. Alberto Fernández (Frente de Todos), Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (FIT), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y José Luis Espert (Unite) protagonizaron el cruce de candidatos en la Facultad de Derecho de la UBA.El formato del debate fue exactamente igual al de la semana pasada. En la introducción, cada candidato tuvo 45 segundos para presentarse, sin interpelación directa entre ellos, y en cada eje temático tuvieron un tiempo de exposición de dos minutos, un espacio de intercambio de 30 segundos y otros 30 segundos para la respuesta o cierre. Al final, contaron con un minuto de cierre.El debate estuvo dividido en tres bloques, separado por cortes de 12 minutos, y fue moderado por los periodistas Marcelo Bonelli, María O'Donnell, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli. Cada dupla moderó dos ejes de discusión., en su presentación, destacó: "No se elige solo al presidente, se elige qué modelo de sociedad queremos. Es importante saber la trayectoria de los candidatos y yo soy coherente con las ideas que defiendo". "Yo no cambio para acomodarme, y tengo un compañero de fórmula (Miguel Ángel Pichetto) que da la cara"."Viene una etapa distinta porque el esfuerzo que hicimos nos permitirán", marcó., indicó que "en esta facultad me eduqué y en esta facultad me educo, aquí aprendemos lo que es el estado de derecho. Sabemos que un presidente no se debe involucrar en la Justicia, que no tiene que firmar decretos que favorezcan a sus hermanos. Sería bueno que nos ocupemos de los índices de desocupación, de pobreza, de inflación, ocupémonos de lo importante"., destacó: "Los errores que no se reconocen, se repiten. Por eso cada 15 años tenemos una crisis, y una cierta habilidad para correr los temas centrales de la discusión y ese es un grave peligro". "Asumamos la realidad de Chile", comparó., acotó: "No se habló de mis 20 propuestas, y tengo propuestas concretas para rescatar a la Argentina. Vengo a hacer lo que hay que hacer".expresó que "comparto las críticas a este debate. Con mi equipo propusimos un formato de debate real: con preguntas y repreguntas entre los candidatos. Espero que debatamos en serio: que contesten las preguntas, que digan la verdad, que no mientan porque la crisis es muy grave. Se da en el marco de una Latinoamérica que se levanta, como Ecuador y Chile"., señaló que "en el anterior debate dije que mis competidores son parte de un sistema que te destruye a vos, que me destruye a mí y a todos los ciudadanos de a pie. Nunca no quieren cambiar, se alimentan de él o lo alimentan. Es como un virus que permanentemente está mutando para reproducirse y no morir nunca. Este virus está comiendo las raíces de la Argentina"., propuso "ni el gatillo fácil, ni la mano dura, pero tampoco la mano fofa, sino, como en el mundo desarrollado, una mano firme y en casos extremos, el puño cerrado para defender a los nuestros"."En caso de los delitos de género, quien lo comete es un delincuente que debe ser penalizado con todo el poder de la ley. Al igual que los que miraron para otro lado", agregó.propuso "blindar la frontera con una estrategia de seguridad integral con el país radarizado para generar un modelo de seguridad interno, aprovechando los recursos de las fuerzas de seguridad para generar una agencia de lucha contra el crimen organizado basándonos en la inteligencia criminal que los gobiernos anteriores desarmaron". "A esta guerra hay que ganarla caiga quien caiga", sentenció.: "Las fuerzas de seguridad fueron partícipes del genocidio bajo la última dictadura. Hay candidatos que niegan la histórica lucha de los organismos de Derechos Humanos por el juicio y castigo de los genocidas. Esta idea es funcional a tener fuerzas militarizadas con libertad para matar, como quiere la ministra Bullrich. Es la responsable política de las represiones que terminaron con la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Nosotros queremos más escuelas, más empleo, resolver la desocupación, terminar con la desigualdad, no más mano dura. Hay que hablar del entramado que hay alrededor de la trata, el narcotráfico. Hay un entramado corrupto y mafioso en el que participa la cúpula de la justicia y de la Policía. Hay que legalizar la marihuana para terminar con el negocio de los narcos, con la persecución de muchos pibes y autocultivadores".: "hace 35 años enseño derecho penal, no esperen que le de soluciones fáciles al problema de la seguridad. Nadie la está atendiendo. Es más fácil pegarle a lo que la inseguridad genera, hablar de mano dura, de penas más fuertes, pero el problema de la inseguridad está directamente relacionado a la desigualdad de oportunidades. La Argentina generó una gran desigualdad. En los últimos años el entramado social se quebró absolutamente: los padres se quedaron sin trabajo, las madres no tienen alimentos para sus hijos y los chicos dejaron el colegio. Al que delinque hay que castigarlo. Proponemos crear un Consejo de Seguridad, que sea una política de estado. Hay que poner límites al delito, con seriedad. En Argentina el narcotráfico llegó en forma de crimen organizado. El consumo de droga aumentó estos años, el negocio está proliferando".: "La inseguridad se convirtió en un flagelo, independientemente en qué ciudad vivamos. El problema de la inseguridad es tan grosera que se puede empezar a cortarlo: ¿los políticos estamos del lado de la gente o de los delincuentes? Nosotros del lado de la víctima, de los que sufren la inseguridad. Vamos a darle el apoyo a las fuerzas de seguridad para que a favor de la víctima tomen el arma si es necesario y contra el delincuente y potencial asesino. Hay que desterrar el concepto del garantismo. Es una burla al sentido de justicia. Vamos a bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años. Las penas serán de cumplimiento efectivo. Sobre el tema piquetes, piquetero que corta la calle, piquetero que va preso"."En este tema, nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a la víctimas del delito y menosprecian a las fuerzas de seguridad. Cuando Alberto Fernández fue jefe de Gabinete llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina, ahora solo 20. Nosotros no transamos con la droga".Al cuestionar a la gestión anterior, el jefe de Estado sostuvo: "Así son ellos, no van a cambiar. Nosotros estamos con las víctimas, defendemos a las fuerzas de seguridad y combatimos las mafias".Proponemos un Código Penal moderno que aumente las penas para narcotraficantes, y vamos a seguir invirtiendo en las fuerzas de seguridad, en quienes nos cuidan"."Nosotros condenamos a Hezbollah, el kirchnerismo quiso ocultar el atentado de la AMIA"."Tuvimos un problema de empleo y el desafío sigue siendo el crear empleo formal de calidad, y para ello proponemos la reducción de impuestos a las pymes y trabajar en las mesas de producción"."En la obra pública había una matriz de producción""Generamos un sistema de licitaciones en internet, donde pueden ver que por el precio de una autopista kirchnerista, nosotros hicimos dos": "Hay más de 2 millones de desocupados y se sigue con las mismas agendas, con la receta del FMI, la reforma laboral que quita derechos a los trabajadores. Eso ya se está haciendo y piden hacerlo también con el eventual gobierno de Fernández. Todas las consultoras advierten que la crisis va a continuar, con más desocupación, inflación. Proponemos repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, reducir la jornada laboral. Planteamos un plan de obra pública para construir escuelas, hospitales. Los recursos están pero se los fugan los mismos de siempre. Los jóvenes sufren la desocupación, muchos nunca tuvieron un empleo en blanco y pasaron por 15 empleos. Queremos que tengan un trabajo estable y que les permita estudiar. Luchamos contra la flexibilidad laboral y recuperar los sindicatos en manos de esa sindicalidad traidora".: "Argentina hoy tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo y no le preocupa mucho el trabajo. Cerró el ministerio y dejó que el ministerio ocurra. El presidente uberizó la economía, el empleador se quita obligaciones y los trabajadores pierden derechos. El trabajo en blanco es la mejor garantía de paz social. La economía no para de caer. Se cerraron 43 pymes por día. La capacidad instalada está usada en un 60%. Vamos a poner en marcha las pymes y no pagarán tarifas dolarizadas. Vamos a llevar infraestructura al interior del país, que solo llegó a los lugares cercanos al presidente"."Las leyes laborales de Argentina no han servido para mejorar la vida de los trabajadores. Solo han servido a la corporación sindical y ha transformado a los sindicalistas en una verdadera cofradía feudal: corruptos, delincuentes y algunos partícipes de algún asesinato, ricos, poderosos, mientras los trabajadores cobran poco. Las empresas no van a tomar a nadie si corren el riesgo de quebrar si despiden a alguien. Los impuestos al trabajo que hay en Argentina son los más altos del mundo y así es difícil que haya trabajadores trabajando en blanco. Vamos a eliminar las contribuciones patronales. Hay que terminar con la idea absurda y vieja de que el único sindicato que tenga personería gremial sea el más grande"."Una reforma laboral para incorporar más de un millón de empleados al mercado laboral, privilegiar el empleo joven, las pasantías y la formalización del empleo rural mediante incentivos a los productores"."Hay nuevas formas de trabajo, colaborativas e independientes que necesitan ser reconocidas. Debemos reconocer relaciones laborales nuevas a través de formas de contratación distintas"."El foco de la obra pública debe estar enfocada en obras de producción y las atenientes a la exportación"."Una economía en crecimiento es lo único que permitirá establecer las variables. Crecimiento lleva a la estabilidad"."Creemos en el federalismo, por donde pasa el desarrollo"."Hablan del Estado siendo que lo dejaron sin papeles y lleno de militantes. Hoy tenemos un Estado moderno, sin papeles"."No somos iguales, porque el autoritarismo destruye las posibilidades de crecer. Ellos no ven que Maduro un dictador y eso ya marca la diferencia"."Se fantasean con una Conadep para juzgar a periodistas, y los que están condenados por corrupción, dicen que son presos políticos"."Fernández firmó el primer decreto para intervenir el INDEC y ahí empezó la verdadera mentira". "Creemos que hay que manejarse con la verdad, por eso normalizamos todas las estadísticas"."Fernández y el kirchnerismo son lo mismo, ellos quieren un Estado militante y desorganizado. No somos los mismo"."Nada más lejos del federalismo que el proceso de expansión del conurbano, todos en condiciones deficientes, lo que exigen un planteo territorial del país"."Hace falta una política tributaria y crediticia a favor del interior. Infraestructura dirigida para que las producciones se radiquen en el interior""El vaciamiento en favor del conurbano está hundiendo a las economías regionales""Una nueva ley de coparticipación es absolutamente necesaria, en la que la Nación debe ceder en forma neta parte de sus recursos""La calidad institucional empieza por control sobre el poder de los presidentes".: "Los organismos de control deben estar conducidos responsablemente por la oposición. Es una burla que se instale a militantes políticos o amigos en las oficinas anticorrupción que ni siguiera están capacitados para ocupar el cargo"."Los funcionarios corruptos no pueden ampararse en el Congreso y usarlo como un aguantadero"."Vamos a poner el foco en el sistema nacional de inteligencia, hoy inepto y desprofesionalizado": "El gobierno nacional habla de transparencia cuando emitieron un decreto para salvar a la familia de Macri de pagar una deuda que tenían con el estado de cuando manejaban el Correo. Pusieron ministros como Aranguren, que era presidente de Shell y esa empresa se llenó los bolsillos. Vetó la ley que prohibía los despidos y la que limitaba las tarifas. El broche fue el pacto con el FMI, a espaldas del pueblo, no se les ocurrió mandar una ley al Congreso. Proponemos una Asamblea Constituyente para que sea el pueblo el que decida sobre cómo salir de la crisis. Hay jueces que se acomodan al poder de turno. Proponemos que se apliquen los juicios por jurado, incluyendo las causas de corrupción".: "Argentina dice ser un país federal pero en realidad no lo es. El gobierno nacional concentra mucho poder y las provincias mendigan. Este modelo de país ha sido muy ingrato. Todos los argentinos deben ser tratados del mismo modo. Cualquiera debe poder desarrollarse, crecer, trabajar en el mismo lugar en el que ha nacido. En este gobierno decidieron que la corrupción pase a llamarse conflictos éticos y económicos. La corrupción es un gran problema. Hay que terminar con los empresarios que corrompen, los que llegan al gobierno y hacen negocios para sus empresas. Los argentinos estamos llenos de dudas: qué pasó con los parques eólicos, qué va a hacer con el Correo".: "La coparticipación es un sistema donde la AFIP recauda y 24 gobernadores que gastan. Como ninguno paga el costo político de subir el gasto público y como consecuencia el gasto público llega a niveles que el sector privado no puede pagar. Promueve la gestión irresponsable de los manejos públicos. Hay provincias que se convirtieron en feudos: hay coimas, corrupción y tienen a la sociedad con miedo. Eliminaremos la Coparticipación. Que cada provincia financie con recursos propios más fondos federales que les envíe el gobierno nacional. Si no estamos dispuestos a pagar los costos de cambiar, la decadencia no va a parar"."Décadas de planes que fracasaron en el país. Desarrollo social debería ser hacer crecer el Estado para promover los valores por el trabajo, el gusto por la casa propia por el propio esfuerzo"."Es difícil desarrollar el ahorro cuando nuestros ingresos son destinados a pagar impuestos para sostener la corporación política"."El aumento de los planes va en paralelo con el empobrecimiento del país. ¿Cómo puede ser que haya tres generaciones que no conocen el valor y el orgullo de su propio trabajo?"."En lo que va de 2019 se ejecutaron subsidios a las organizaciones piqueteras que con ese dinero pasan a ser organizaciones paraestatales para manejar grupos de choque que vuelven la vida imposible a ciudadanos que trabajan y estudian. ¿Es intercambiar extorsión por gobernabilidad?"Es indignante oírlos hablar de pobreza. No les creo nada. La única idea que tuvieron fue ocultar la pobreza. Ellos siempre usaron a los pobres, siempre hicieron clientelismo"."Gobernamos 12 años la ciudad de Buenos Aires y hace años que no se inunda"."Nos ocupamos de la pobreza, por eso empezamos a medirla"."A quienes tenían planes los capacitamos o están terminando el secundario, porque queremos que sean libres y no los sigan usando, que no sigan siendo parte de un aparato clientelista"."A las familias que tienen un crédito UVA y están preocupados por la cuota: a partir del 1º de enero esos créditos se ajustarán por salario, y no por inflación"."Necesitamos desarrollar el mercado de créditos hipotecario porque son muchas las familias que necesitan su casa propia"."Aguantar la agresividad kirchnerista es duro, pero aguantar que digan que son los que saben, es imposible, e increíble escuchar que tienen las soluciones a los problemas que generaron. Nos mintieron durante 12 años, entregaron el país destruido e infestado de narcotráfico. Y lo peor es que lo voy a volver a escuchar en tres semanas. Espero haberme ganado el cielo de por vida"."Confundieron desarrollo social con el reparto de planes"."Nuestra sociedad corre el riego de acostumbrarse a la pobreza. El compromiso con la pobreza debe ser total e implicar una política de desarrollo integral".: "Hay un pacto de saqueo y contaminación de nuestros recursos, de los bienes naturales. Esto se ve en la minería, donde las empresas se llevan ganancias millonarias y nos dejan la contaminación de nuestros ríos. En el gobierno anterior vetaron la Ley de Glaciares. Hablan de la explotación de Vaca Muerta pero nadie dice lo que significa de lo que significa el método del fracking y los derechos de los pueblos originarios que viven en la región. Es un modelo de agronegocios en donde se utiliza glifosato. Queremos terminar con este modelo de saqueo y contaminación. Hay que hacer una transición energética sustentable. Los créditos UVA fueron una estafa".: "Este gobierno termina su mandato con un 40% de pobres. Hay 3 millones y medios de argentinos que cayeron en la indigencia. El presidente mintió una y otra vez. Multiplicó la pobreza y el hambre. Vamos a trabajar en eso, vamos a ocuparnos de que el hambre se termine y de cuidar el medio ambiente. El cambio climático nos exige eso. Vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable. Vamos a crear un Ministerio de Vivienda. Vamos a construirlas y vamos a movilizar la economía. Este gobierno hace pasar hambre, la Ley Alimentaria no se ha puesto en marcha".: "El promedio de la pobreza en los últimos años fue muy estable, en 30%. Este problema es grosero. Para luchar contra la pobreza no hacen falta mil millones de medidas, sino crecimiento sostenido y para eso se necesitan reformas pro mercado, apertura al comercio, bajos impuestos y reforma laboral. El sistema jubilatorio es una estafa, una mentira. Pretendemos pagar el 82% móvil pero tenemos dos activos por cada jubilado cuando se necesitan cuatro. Vamos a reformular el sistema provisional. Hay que evitar tener crisis, hay que cambiar todo lo que Argentina viene haciendo desde hace 80 años. Cinco millones de personas viven de plan social. Con ese dinero hay que financiar la capacitación de personas para el sector privado".: "Quiero ser el presidente que rescate al país del fracaso del último gobierno. Quiero un país con orden, con cultura del trabajo, con respeto a la autoridad": "En las últimas semanas el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo y es por lo que están haciendo ustedes. Cientos de miles de argentinos marchando con alegría y en paz": "Macri se va en poco tiempo, se quedan la crisis, el FMI y los gobernador del Frente de Todos, que fueron cómplices".: "Mis competidores han demostrado que son parte del problema. Presidente, ahora grita por todos lados que "Sí, se puede" pero durante cuatro años no pudo o no quiso. Fernández, si llega hacer lo que dice que va a hacer va a generar una crisis que va a dejar chiquitita a la de Macri. Cuidados los chantas y chorros, vamos a ser su peor enemigo. El futuro de Argentina es liberal y ya comenzó".: "Vamos a ponernos de pie, que en la grieta se queden ellos, vamos a abrazarnos todos porque la Argentina puede crecer, nos merecemos el país que todos soñamos".