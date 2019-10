El Juicio por Jurado tuvo media sanción por unanimidad en el Senado

"Hemos arribado a un proyecto con consenso"

"Es importante para la institucionalidad entrerriana"

"Está testeado, funciona muy bien y nos va a permitir cumplir con el mandato constitucional"

Apoyo de la oposición

Trabajo conjunto

Presencias en el debate

En una jornada histórica, el proyecto del ejecutivo para implementar en Entre Ríos el Juicio por Jurado se aprobó por unanimidad en la Cámara de Senadores. La iniciativa se trató sobre tablas luego de tener dictamen de comisión y se elevará a Diputados para su sanción definitiva., celebró, en diálogo con, la media sanción del Senado al proyecto de Juicio por Jurado, asegurando que"Desde 1933 teníamos el Instituto de Juicio por Jurado, la Constitución nacional lo estableció y posteriormente lo ratificó, cuando se modificó la Constitución de Entre Ríos también lo mantuvo. Indudablemente estábamos en falta, varias provincias lo fueron aplicando y estamos llegando en séptimo lugar en el país, con el juicio por Jurado, en los delitos más importantes.", consideró el presidente del STJ., definió aesta sesión como "trascendental".. Acá tuvo mucha participación la Asociación de Magistrados, un apoyo firme y decidido del STJ, quien encomendó específicamente al doctor Elbio Garzón la coordinación desde el Poder Judicial para llevar adelante esta iniciativa, con el asesoramiento del Inecip y de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado que han colaborado en la organización de las jornadas que se han venido desarrollando", relató."Creo que hemos arribado a un proyecto con consenso y ha contado con el apoyo de todas las fuerzas vivas de Entre Ríos", puso relevancia Biaggini.Asimismo afirmó: ", pero desde la organización institucional de nuestro país, y por la manda constitucional es como que la participación ciudadana en el ámbito del Poder Judicial, era una deuda de vieja data"."El gobernador de la Provincia, ante la Asamblea Legislativa, anunció en febrero de este año envío de un proyecto que es importante para la institucionalidad entrerriana y que está previsto en la Constitución de 1933 y en la Nación desde 1853 y que y", destacó", señaló titular de la cartera de Gobierno."Los delitos realmente graves, van a ser juzgados por 12 ciudadanos, mitad varones mitad mujeres", reiteró Romero, quién aclaró que si bien "hay un procedimiento si los ciudadanos quieren excusarse, se trata de una carga pública"., en diálogo con, aseguró: "Esta fue una sesión histórica, es de suma importancia el debate que se ha llevado adelante desde hace tiempo en nuestra provincia por la implementación del", puso relevancia el legislador.El proyecto prevé que el ser convocado para integrar este instituto es "un derecho del ciudadano pero también una carga pública, tiene la obligación de estar. Habrá cursos de capacitación para que la ciudadanía se pueda informar sobre el contenido del proyecto, sobre la función que eventualmente pueda llegarle a tocar si es convocado para ser jurado, y según creo, con el tiempo, es algo que deberá enseñarse en las escuelas secundarias", marcó Larrarte.Por parte del bloque de Cambiemos,señaló que Entre Ríos "sería la octava provincia y con el beneficio que estamos aprovechando la experiencia de las otras siete y las estamos plasmando en este proyecto"."Yo creo que se da el escenario para poder discutir esto, porque desde hace dos años hemos avanzado mucho en la oralidad de los procedimientos, no sólo en el penal, sino en los civiles, familia, laboral y esto es bueno, porque al juez lo sacamos del despacho, lo ponemos en la sala de audiencia, lo grabamos y tiene que examinar de frente observando al testigo, al perito, a las partes y se termina la farsa de la mentira y aquello que algunos decían jocosamente que el papel tenía dos grandes calificativos: aguanta cualquier cosa y no se pone colorado, como le pasa al testigo cunado no está diciendo la verdad", ejemplificó."El escenario es óptimo, tenemos un Poder Judicial predispuesto y permeable a este sistema, estamos haciendo historia, que la compartimos entre todos, el Gobernador que impulsa el proyecto, los legisladores y el Superior Tribunal. Es un hecho histórico sancionar en esta cámara este proyecto. Me siento satisfecho y agradecido en lo personal de formar parte de este debate. Es una sesión histórica", enfatizó.Por su parte, recordó que hace dos años el Colegio de Abogados de Entre Ríos, acercó un proyecto que trabajó el Instituto de Derecho Penal que venían elaborando que querían acercar también al Gobernador."Tal fue la aceptación, que decidió avanzar el gobernador Bordet en esta manda constitucional", expresó, al tiempo que mencionó el trabajo de la Ministra de Gobierno, Rosario Romero y de muchos magistrados.Destacó que los tres poderes del Estado decidieron trabajar para alcanzar la aplicación del Juicio por Jurados.El presidente del Bloque oficialista recordó expresiones de figuras históricas en relación al instituto del Juicio por Jurados, que muestran claramente la importancia de incorporar en el Poder Judicial la representación popular y destacó la decisión de la Corte Suprema que declaró Constitucional al Juicio por Jurados, avalando el camino elegido por las provincias.La iniciativa, del Poder Ejecutivo, había tomado estado parlamentario el 21 de agosto, fue analizada por una comisión bicameral coordinada por los presidentes de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras, el Senador Lucas Larrarte y el diputado Diego Lara. Ahora el expediente será girado a la Cámara de Diputados para su revisión.El proyecto establece el Juicio por Jurados, conforme a lo establecido en los artículos 24, 75 inciso 22 y 118 de la Constitución Nacional y en el artículo 122, inciso 23 de la Constitución entrerriana.En la sesión que presidió el vicepresidente primero del Senado, Aldo Ballestena, asistido por el secretario y prosecretario de Cámara, Natalio Gerdau y José Kramer, estuvieron presentes el titular del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón; el vocal del Superior Tribunal, Horacio Giorgio; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, el doctor Elvio Garzón, el secretario de Justicia, Pablo Biaggini, la titular de la Asociación de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, Gabriela López Arango, representantes del Colegio de Abogados de Entre Ríos, miembros de la Asociación VIDAER, entre otros.