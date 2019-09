Cargnello a Macri: "Has hablado de la pobreza, llevate el rostro de la pobreza"

Con el presidente Mauricio Macri y después de una polémica abierta en la Iglesia salteña, en la mañana de este domingo se celebró el cierre del Triduo de la Fiesta del Milagro.Con una plaza 9 de Julio colmada de feligreses, la presencia del presidente de la Nación no se vio empañada por ninguna manifestación a excepción de cánticos de "¡Sí se puede!" al momento de su llegada junto con la primera dama, Juliana Awada.Además del presidente, se encontraban presentes el gobernador Juan Manuel Urtubey y el senador nacional Esteban Bullrich junto con sus respectivas esposas.

El arzobispo de Salta Mario Cargnello, antes de la finalización de la última solemnidad por el Triduo del Milagro dio un fuerte mensaje al presidente Mauricio Macri, presente en la ceremonia, a quien le dijo: "Mauricio, has hablado de la pobreza, llevate el rostro de la pobreza".Antes de ello agradeció su presencia: "A él le toca ser el signo de la patria así que gracias". Acto seguido, recordó el momento en que Macri dijo haberse sentido "golpeado" tras el resultado en las elecciones primarias. "Usted nos dijo que se había sentido golpeado. Y en el clima de ese golpe, quiso venir aquí. Ha venido a un buen lugar. Ha venido a encontrarse con el Señor", expresó la máxima autoridad de la iglesia salteña.Luego, habló al presidente y a los mandatarios presentes y también candidatos locales: "Salta le da rostros a la pobreza. Desde hace unos años se nos ha regalado un fenómeno de los peregrinos que cada vez son más. Ayer veía a los mineros, son gente humilde, que trabaja en situaciones de inclemencia para darle riqueza a la república. Los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Los pobres son maestros", exclamó en el atrio montado en las escalinatas de la Catedral de Salta.La llegada de Macri evidenció una polémica dentro de la iglesia salteña luego de que el presbítero Raúl Méndez considera "inoportuna" su presencia, a la que calificó de "una provocación". "Lo más razonable es que suspenda semejante previsión y nos deje tranquilos. Mas bien que se ocupe de resolver los graves problemas en que embarcó al país", agregó.Sin embargo, el arzobispo de la provincia, Mario Cargnello poco después aseguró que la presencia de Macri lo "honraría, por eso me atrevo a invitarlo".