Elecciones PASO en Entre Ríos: Comenzó el escrutinio definitivo

A las 18 de este martes, en la Secretaría Electoral, comenzó el escrutinio definitivo de las Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas en Entre Ríos.



El juez electoral, Leandro Ríos, expresó a Elonce TV que "este es el escrutinio que tiene valor jurídico. Están los apoderados de los partidos políticos junto con el personal de la Secretaría Electoral y el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Paraná, realizando el control de actas de las 3306 mesas en donde se votó el domingo".



"Es un escrutinio de actas y no de voto a voto, porque a eso ya lo hicieron las autoridades de mesa en la votación junto con los fiscales partidarios el domingo por la tarde en cada escuela. Los datos se van cargando en el centro de cómputos a medida de que se van controlando las distintas actas", agregó.



El juez electoral, Gustavo Zonis, comentó que "es un término legal que deban pasar 48 horas para hacer el escrutinio definitivo. Cuando dimos por abierto este escrutinio definitivo de actas se hizo mención a que dentro de esas 48 horas no se produjo ningún tipo de reclamos. Al no haber ningún tipo de reclamos, los apoderados de los partidos políticos es constatar el certificado de escrutinio que tienen en mano con estas actas".



"Es un escrutinio que tiene una importante celeridad. Las actas han venido muy bien confeccionadas por las autoridades de mesa. Quiero reconocer la tarea que ha realizado esta gente. Ha sido una elección ejemplar desde el punto de vista administrativo", remarcó.



Dijo también que "muy probablemente para este miércoles por la noche estemos terminando las tareas del escrutinio. Resultados para exhibir habrá el jueves a la mañana". Elonce.com