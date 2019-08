Amplio triunfo de Alberto Fernández: Sacó 3,7 millones de votos más que Macri

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, logró hoy una contundente victoria sobre el presidente Mauricio Macri, con unos 15 puntos de ventaja en las elecciones primarias, y quedó en una posición de fortaleza para las generales de octubre.Con el 94,52 por ciento de las mesas escrutadas, la fórmula de Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner cosechó el 47,59 por ciento de los votos, mientras que el binomio oficialista de Juntos por el Cambio que integran Macri y Miguel Pichetto se quedó con el 32,14 por ciento. En cantidad de sufragios, el Frente de Todos consiguió 11.369.501, mientras que Juntos por el cambio obtuvo 7.677.746, es decir, una diferencia de 3.691.755 votos.El resultado no solo rompió con lo que pronosticaron las encuestas, sino que también sorprendió por igual al Gobierno y al Frente de Todos, que durante las semanas previas imaginaban un escenario favorable a Fernández, pero con una diferencia mucho menor a los 15 puntos que finalmente se dieron.Antes de que se conocieran los resultados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, remarcó que una derrota en las PASO no implica necesariamente que el resultado se repita en las generales y puso como ejemplo lo que ocurrió en las elecciones de 2015, cuando Cambiemos perdió las primarias y la primera vuelta, pero ganó en el balotaje.Uno de los datos salientes de la jornada fue la lentitud en la carga de los primeros resultados oficiales, que se esperaba que se dieran a conocer a las 21:00 pero no aparecieron hasta las 22:30.Sin que estuvieran cargados todavía los primeros datos, el Presidente salió al escenario del búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero y reconoció que el oficialismo tuvo "una mala elección", hecho que permitió vislumbrar que la derrota del Gobierno sería contundente.Una vez confirmado el resultado, Macri insistió en que "en octubre se van a definir, tal vez, los próximos 30 años de la Argentina" y, para explicar la derrota en las PASO, señaló: "El nivel de dificultades que hemos tenido en estos últimos años ha llevado a que haya mucha angustia, mucha duda, pero estoy acá para ayudarlos, amo a este país".Finalmente, reconoció: "Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, mañana seguiremos trabajando. A dormir y a empezar a trabajar desde mañana".En tanto, Fernández sostuvo que "la Argentina necesitaba terminar con este tiempo" y, en un mensaje a los votantes más refractarios al kirchnerismo, aclaró: "No venimos a restaurar un régimen, sino a crear una nueva Argentina que tome en cuenta las mejores experiencia".El resultado confirmó la extrema polarización del escenario electoral y dejó muy atrás al resto de los candidatos, como fue el caso de Roberto Lavagna, el postulante de Consenso Federal, que se ubicó tercero con apenas el 8,23 por ciento de los votos junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey.En cuarto lugar quedó la fórmula del Frente de Izquierda que integran Nicolás del Caño y Romina del Plá, con el 2,85 por ciento de los votos, seguido por el Frente Nos, de Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, que se quedó con el 2,64 por ciento.Por su parte, el candidato del frente Unite, el economista José Luis Espert, consiguió apenas el 2,21 por ciento de los votos y la única candidata a presidenta, Manuela Castañeira, obtuvo el 0,71 por ciento, por lo que no podrá competir en octubre.