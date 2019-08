Macri reconoció la derrota: "Hemos tenido una mala elección"

El presidente Mauricio Macri reconoció que el frente Juntos por el Cambio hizo una "mala elección" en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y afirmó que escucharán "el voto de la gente"."Duele que no hayamos tenido el apoyo que esperábamos", subrayó el mandatario nacional, al hablar en el búnker del oficialismo en Costa Salguero."Hemos tenido una mala elección, eso nos obliga a redoblar los esfuerzos a a partir de mañana para en octubre continuar con el cambio", sostuvo el mandatario, flanqueado por su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, y la gobernadora bonaerense, María Eugernia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, todos ellos con evidentes caras largas.Macri salió a hablar en el búnker cerca de las 22:10 cuando aún no se habían difundido ningún dato oficial y en su breve mensaje no hizo alusión a la fórmula ganadora que integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner."Todos somos mas responsables de que este país salga adelante. A dormir y empezar a trabajar desde mañana", se despidió el jefe de Estado.