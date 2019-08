Fernández: "No venimos a restaurar un régimen, sino a crear una nueva Argentina"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, celebró hoy la victoria y sostuvo que "en Argentina se acabó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier concepto que divida".Eufórico, aseguró que "la Argentina se dio cuenta que el cambio" es el Frente de Todos y destacó que de llegar al Gobierno va a "arreglar lo que los otros rompieron"."La Argentina se dio cuenta de que el cambio somos nosotros, no ellos. No vamos a preguntarle a nadie a quién votó. Prometo trabajar para que me entiendan. Los que están intranquilos que no se intranquilicen, nunca fuimos locos gobernando. Una vez más vamos a arreglar lo que los otros rompieron", destacó en el búnker del Frente de Todos, luego de conocerse su holgada victoria en las PASO.Con ironía, se tomó tiempo para responderle a su competidor directo, el presidente Mauricio Macri, quien desilusionado por un resultado muy por debajo de las expectativas, acabó su mensaje público instando a los argentinos "a dormir"."A los que recomendaron que nos vayamos a dormir, le pedimos por favor que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme", chicaneó.Antes de que Fernández tomara el micrófono en el búnker del Frente de Todos ubicado en el Complejo C del barrio de Chacarita, se había difundido un video de la precandidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el que agradecía el acompañamiento en las urnas para el frente opositor desde Río Gallegos."Estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. Les quiero agradecer a cada uno de los argentinos que nos dieron el voto. Es un testimonio de su confianza", señaló.