Cristina agradeció "a todos los que apoyaron y creyeron en esta propuesta"

La ahora candidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina de Fernández de Kirchner, saludó el resultado en la PASO Nacionales de este domingo, y pidió al Gobierno que se conozcan todos los resultados, en un mensaje grabado desde Santa Cruz.



"Quiero agradecer a todos los que apoyaron y creyeron en esta propuesta del Frente de Todos", comenzó. Y continuó: "Esto no se trata de un partido de fútbol sino que nos pone contentos que muchos argentinos comprendan y apoyen que las cosas deben cambiar en la Argentina, porque así como estamos, no estamos bien".



En ese sentido, la exmandataria señaló: "No estamos tranquilos creo que en gran parte los argentinos y las argentinas hemos dejado de ser felices, son demasiado grande las dificultades".



"Lejos de ponernos felices -únicamente felices- esto nos da la responsabilidad de que tenemos que llegar a todas y todos y darles la tranquilidad absoluta en cuanto a la responsabilidad con la que afrontaremos esta nueva etapa, que espero que signifique un reencuentro de todos los argentinos. Es una manifestación de voluntad muy importante del pueblo argentino", evaluó sobre el abultado resultado.



Sobre el procesamiento de datos



"Quiero dirigirme al gobierno nacional, al ministerio del Interior que es el responsable del manejo de las elecciones, al Presidente, al jefe de Gabinete, al señor jefe de Gobierno y a la gobernadora, quienes constituyen la dirección del Gobierno, quiero pedirles que por favor no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el 2017. Los números que tenemos son muy amplios", sostuvo Cristina Fernández de Kirchner sobre el retraso en la presentación de datos.



"Quiero pedirles en virtud de todo lo que ha tomado estado público con respecto a contrataciones de empresas nuevas. Nosotros que sabíamos que habíamos ganado por medio punto no quisimos plantear una discusión esa noche", recordó sobre los comicios de 2017.



"Acá los números no son ni de medio punto, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco. Les pido que esta noche se conozca el número verdadero por todos los argentinos y argentinas que fueron a emitir su voto", indicó.



"Los argentinos y las argentinas que fueron a votar, cualquiera que haya sido su voto tienen derecho a saber cuál fue la voluntad popular de su país. Les pido que procuren que esta noche se conozca el número verdadero que el Frente de Todos obtuvo en estas elecciones", concluyó.