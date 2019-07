El Ventilador: Macri en Entre Ríos, entre la gestión y la campaña

El presidente Mauricio Macri arribó esta mañana a esta región metropolitana del litoral. Realizó una visita al frigorífico Alberdi de la localidad de Oro Verde y luego realizó un acto junto a los trabajadores del establecimiento.



Luego del acto en la localidad entrerriana, el presidente se dirigió con destino a Santa Fe. Allí se reunió con sus pares de los países integrantes del Mercosur y otros invitados como el primer mandatario de Chile, Sebastian Piñera y de Bolivia, Evo Morales.



Se trata de la cumbre número 54 en la historia de este bloque económico regional.



El centro de convenciones de la estación Belgrano de la capital santafesina fue el lugar que recibió a los primeros mandatarios, cancilleres y representantes.



Se trata, esta vez, de una reunión clave, teniendo en cuenta algunos aspectos en particular. Por un lado, es la primera cumbre luego del pre acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que tanta polémica causó y sigue generando.

Por otra parte, se realizó el traspaso de la presidencia pro-témpore de Argentina a Brasil. El presidente Macri cedió el mando del bloque a su par brasileño Jair Bolsonaro, quien tuvo hoy su primera participación en estas cumbres.



Pero uno de los aspectos más resonante y polémicos del cierre de este evento feu un comunicado en relación a la situación política y económica de Venezuela, que Uruguay se negó a firmar.



Así, mientras el presidente Macri continúa con su cargada agenda de actos oficiales que combina con tintes electorales, se habla de la agresiva campaña del oficialismo en este tramo rumbo a las PASO.



A tres semanas de asistir a las urnas, las encuestas siguen su curso. Los números siguen dando arriba a la fórmula Fernández/Fernández pero al mismo tiempo muestran un crecimiento de la dupla Macri/Pichetto.



Y muchos apuntan al tono de campaña del " Frente de Todos". La ex presidenta Cristina Kirchner aún no se muestra protagonista en apariciones y declaraciones y Alberto Fernández, para muchos, no termina de alcanzar las expectativas de convocatoria.



¿Se trata de una estrategia o se puede esperar que este sea el ritmo y tono de la campaña hasta el 9 de Agosto, día de la veda electoral?



La agresividad de campaña de la que muchos hablan... ¿ya comenzó o, como dicen muchos analistas, todo se concentrará durante la última semana?



El periodista, Jorge Riani, dijo que "no me sorprende que visite ese lugar porque está de campaña. Sí me sorprendería si visita la fábrica Mielcitas, Zanella o Alpargatas, que están en crisis y despidieron empleados".



"Hay que admitir que De Angeli que es candidato y va a ser senador, ha sido coherente porque dijo que quería llevar el lomo a 80 pesos, cuando era una barbaridad, para incentivar la exportación a costa de no consumir. Es lo que está pasando", agregó.



El periodista, Federico Malvasio, consideró que "siempre con las visitas de los presidentes o candidatos hay cierta seguridad. No es que vienen y cualquiera puede ir a hacerle una entrevista, excepto a Alberto Fernández, y así le va. Le tiran y tiran y él le explica a los 70 lo que dijo en el 2012 de Cristina y no termina más. En cuanto a la visita de Macri, él dijo que vino 13 veces a la provincia de Entre Ríos".



"Lo de esta visita fue un acto de campaña. El tipo vino a un frigorífico en plena campaña. No fue un acto institucional, fue absolutamente de campaña", opinó.



El periodista Raúl Balbi aportó: "En el consumo de carne, estamos por debajo de los 50 kilos per cápita, una cifra que Argentina hace mucho que no registraba. El promedio está arriba de 60 kilos. Eso es menos alimentación".



"Este acto de hoy, lo del frigorífico de Oro Verde y el tema de las exportaciones, tiene que ver con eso. Es una lógica, una estética, que después deriva en un efecto de campaña, la pérdida del control de la agenda pública. Con las elecciones provinciales, el gobierno nacional perdió el control de la agenda. Creo que en la semana de Entre Ríos y Santa Fe, volvió a recuperarla. Esto es parte de la campaña, un frigorífico, una obra?", afirmó.



La consultora Analía Varela entendió que en nuestro país "venimos complicados con el respeto por la ley en materia de veda electoral, en 2019. Hasta ahora, ninguno de los candidatos que fueron por la reelección, fundamentalmente en gobernaciones, han respetado la veda, incluida la provincia de Entre Ríos".



"El artículo 69 de la ley dice que no se pueden hacer anuncios de programas nuevos o de promesas de campaña que tiendan a captar el voto electoral. La visita al frigorífico de Oro Verde forma parte de los actos protocolares, no es la presentación de algo nuevo. Es absolutamente delgada la línea entre una cosa u otra. Inauguraciones no se pueden hacer tampoco", recordó.



Para Varela, "Macri está subiendo, pero para las elecciones falta un montón. Con el escenario actual, tres semanas es un montón de tiempo".



"Esto que digo es subjetivo, es mi humilde opinión: Macri está subiendo un poquito ya que ha logrado por quinta semana consecutiva, bajar el dólar y estabilizar un poco el tema de la inflación. Frente a esto, me parece que Alberto Fernández no está pudiendo encontrar el ritmo a la campaña", manifestó.



Asimismo entendió que "no está fluyendo la campaña. Doy un paso y paro, doy un paso y paro. Las campañas electorales son una oferta de un solo día y necesitás agarrar ese ritmo. Pero falta un montón, cualquier corrida económica podría hacer que se desmorone todo".



El conductor del programa de este miércoles Sebastián Gálligo, planteó: "¿Sorprendió la vista del presidente a la provincia de Entre Ríos y a la localidad de Oro Verde, puntualmente? Había algunos trascendidos en días anteriores, pero hubo también demasiado hermetismo respecto a qué iba a hacer y porqué la elegida fue Oro Verde".



En tanto consultó "¿Cuál es el límite de violar la veda o no en este tipo de acontecimientos en los que participa el presidente?".



"Pensando un poco en la historia, más allá de la posición ideológica, del descontento, o la algarabía que puede generar Mauricio Macri. No deja de ser la visita de un presidente a una ciudad histórica, emblemática", aportó.



Asimismo dijo: "Ante el escenario que se plantea aquí, de tres empresas que se van del país, lo que tiene un impacto enorme en la economía familiar, familias que se quedan sin trabajo, sin el pan de un día para el otro. ¿Es real lo de las encuestas, más allá de que los datos están polarizados?".



La periodista Luz Alcain opinó: "Macri y Bolsonaro son muy peligrosos. El FMI le está pagando la campaña a Macri. No son `Pepe Payaso y Ratontito`. Cumplen su rol histórico en América Latina respecto del lugar de este continente en relación al mundo, cual es el rol de los trabajadores de Argentina y de América Latina en relación al mundo".



La periodista Ana Tepsich afirmó: "Insisto con que Macri viene subiendo en las encuestas. Para mí es por este veranito que estamos viviendo. Y hay muchísima gente que cree que lo que sucedió son los platos rotos que tuvimos que pagar por la fiesta y que ahora, a lo mejor, nos estamos encaminando. El miércoles pasado nos acusaron de que estamos de `Unidad Básica`, por eso quiero dar una diferente postura".



"Hay muchos que piensan que si lo votan nuevamente a Macri, podremos tener el país que a lo mejor votamos hace cuatro años. O que nos vamos encaminando", afirmó.



El panelista Mariano Kohan, indicó que "está bueno lo de festejar el tema del crecimiento de las exportaciones. Estos son procesos que toman mucho más de tres años, son procesos que se vienen trabajando hace más de 10 años. Argentina se quedó afuera de un montón de circuitos a partir de un brote de aftosa en el año 1999. Todo implica ir abriendo esas barreras nuevamente. El problema es que el pueblo argentino no puede comer carne. Es el típico programa de una oligarquía que mata de hambre al pueblo para que quede más masa exportable".



"Tenemos precios históricos de dólar y la gente del frigorífico con muy serios problemas salariales. El pueblo de Oro Verde está enojado con ese frigorífico por cuestiones ambientales", señaló.



"Me parece que teniendo un presidente que ni bien entra nombra a dos jueces de la Corte Suprema por decreto y se manda a hacer acuerdos a espaldas del Congreso con Inglaterra, en referencia a la soberanía de Malvinas y pide a viva voz de que desplacen a dos jueces porque no le había gustado un fallo, me parece que no está bien", agregó.





El locutor, Alejandro Abero, resaltó que "vino un presidente a visitar su laburo pero hace una semana estaban prendiendo fuego y quemando cubiertas porque no les habían pagado el aguinaldo, laburan obligatoriamente los sábados y no les habían pagado la quincena. Es la misma gente. Ese trabajador lo abraza con desesperación. Se está totalmente abierto a esta economía de mercado abierta. Los empresarios cierran las empresas porque les conviene poner toda esa plata en dólares".



"La visita fue un acto de campaña. Es absolutamente excesivo decir que el peronismo tiene institucionalidad. A esta provincia la gobierna el peronismo hace muchos años y nunca ha pasado", indicó.



El periodista Javier Aragón, señaló que "Macri visitó el Frigorífico Alberdi porque aseguran que es un lugar donde crecieron las exportaciones, eso es real. La semana pasada esa empresa tuvo problemas con los sueldos, posiblemente lo hayan solucionado. No quisieron comunicar el horario de la visita de Macri, seguramente para evitar algún tipo de escrache o cuestiones de seguridad. Había más policías que gente".



"La mayoría de las encuestas dicen que hay un achicamiento. También hay que decir que las encuestas son una foto y que hay intereses detrás de los encuestadores", opinó.