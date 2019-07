El Ventilador: Algunas opiniones sobre la campaña electoral y la inflación

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

El presidente Mauricio Macri arribó esta mañana a esta región metropolitana del litoral. Realizó una visita al frigorífico Alberdi de la localidad de Oro Verde y luego realizó un acto junto a los trabajadores del establecimiento.Así, mientras el presidente Macri continúa con su cargada agenda de actos oficiales que combina con tintes electorales, se habla de la agresiva campaña del oficialismo en este tramo rumbo a las PASO.A tres semanas de asistir a las urnas, las encuestas siguen su curso. Los números siguen dando arriba a la fórmula Fernández/Fernández pero al mismo tiempo muestran un crecimiento de la dupla Macri/Pichetto.Por otro lado, el INDEC dio a conocer ayer la inflación de junio. Fue del 2,7% y el Gobierno Nacional lo tomó y difundió como una buena noticia. ¿Qué aspectos se han modificado en la economía real, diaria y de bolsillo?Por un lado, se trata de un nuevo mes en baja que, dicen, confirma la desaceleración De los precios que se vienen registrando desde los últimos meses. Así, 2,7% se convirtió, hasta hoy, en el valor más bajo en lo que va del año.De todas formas, el 2019 cerrará con una inflación en torno al 40%, según coinciden diferentes economistas, funcionarios y el propio Fondo Monetario Internacional, que ayer elevó su estimación en un nuevo informe.¿Qué aspectos se han modificado hoy en la economía real, diaria y de bolsillo y cómo actúa eso en la intención de votos según las encuestas?-"Que tenga cuidado Frigorífico Alberdi que se va a fundir en algunos meses. Macri es mufa".-"¿Por seguridad no se divulgó la visita del presidente a Oro Verde? Si dice que el país va re bien".-"Cristina no le entregó el mando a Macri, eso es un problema de institucionalidad".-"Dan porcentajes de cómo van el señor Macri y Fernández -Fernández en las encuestas y lamento decirle que vuelve a ganar Macri porque la fórmula Fernández -Fernández no convence a nadie".-"No me parece que la gente de Oro Verde no esté conforme con el frigorífico, los sábados son a veces obligatorios y otros opcional".-"No me gusta la política pero no entiendo a los periodista kirchneristas que Critican que venga el presidente a visitar a unos empresarios y lo toman como acto de campaña, cuando Cristina vino en campaña a mentir por un estadio único que nunca se concretó".-"Pienso que ningún funcionario provincial recibió al presidente, porque ya no lo necesitan como al principio de la gestión porque el ex gobernador dejo la provincia en rojo".-"Macri está viviendo en una burbuja. Y muchos se lo creen, eso es peor".-"Macri hace campaña con las obra que ya se hicieron en 2015".-"Macri dejá gobernar a los que saben vos ya demostraste que no sabes hacerlo".-"La inflación interanual fue de acuerdo al INDEC del 55 y los sueldos incrementaron el 31".-"Yo recorro y las cosas suben todos los días y ni hablar de la carne".-"Sube todo pero en la zona Don Bosco la azúcar está a 26 pesos y buena y el arroz buena calidad".-"Mientras exista está sociedad capitalista, siempre va a ver pobreza , corrupción política y económica, hay que subir el nivel".-"El salario no tendrá un aumento, solo una recomposición. Cómo no van a estar ordenadas las cuentas en la provincia, si solo hemos recibido un aumento del 11%. Bordet=Macri".-"La baja de la inflación es una burla por qué ahora están manteniendo una inflación baja para las elecciones después va subir el dólar y realmente el segundo mandato tienen la intención de más ajuste y menos producción es otro engaño electoral".-"Me gustaría preguntarle al vecino de calle Don Bosco cuánto cuesta un litro de aceite, un quilombo de pulpa, carne picada. Por qué parece que come picadillo y arroz nada más".