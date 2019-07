Solicitaron en Paraná que se decrete la emergencia en el sistema judicial

"Desde comienzo año venimos reclamando que se decrete la emergencia en todo el ámbito poder judicial de la Nación: en las Cámaras Federales del interior, en las Cámaras nacionales de Capital y en los Ministerios Públicos de la Nación", apuntó a Elonce TV, Julio Piumato, secretario general de la unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).



"Las condiciones en las que trabaja la Justicia son absolutamente imposibles, porque más del 80% de los edificios judiciales, si fueran privados, estarían clausurados porque no reúnen ni las condiciones de seguridad ni salubridad que exigen las normativas vigentes", argumentó.



Y continuó: "La situación que vive la Justicia Federal en Paraná, solo basta ver el despacho del presidente de la Cámara, al que se le cayó la mampostería y tuvo la suerte que no fue en horario de trabajo porque cayó sobre el escritorio".



"La carencia de insumos por el ahogo presupuestario que vive la Justicia hace imposible su funcionamiento, y hay que sumarle el sistema de gestión informática que tendría que permitir la aceleración en los tiempos de los juicios, pero como está colapsado por la falta de inversión desde hace más de 10 años, es un calvario para el judicial, y para quienes esperan justicia", explicó Piumato.



Respecto de las plantas de personal, el representante del sindicato que nuclea a los trabajadores judiciales a nivel nacional, apuntó que, "es creciente el requerimiento de justicia de parte de la población y sin embargo, el número de causas creció exponencialmente".



"En Paraná, hay expedientes por todos lados, lo que no fue acompañado por la actualización de la planta de personal", advirtió durante su visita a las instalaciones del Tribunal Federal de Paraná.



"Si no se decreta la emergencia judicial será imposible revertir esta situación", sentenció, al dar cuenta de una Plan Trienal que propone la UEJN "para no seguir emparchando como se hace en Paraná y en muchos otros lugares del país a fin de tener, y poder decir, en unos años, que tenemos una Justicia que se dignifica como un Poder del Estado que es".



"Hoy en Argentina, el Poder Judicial es considerado la Cenicienta de los Poderes y se lo asimila a una provincia más, siendo que tiene por función controlar a los otros Poderes del Estado y es la última expectativa de un ciudadano común a un derecho conculcado", subrayó Piumato.



Más adelante, indicó: "La mayoría de los jueces son patriotas porque trabajan en condiciones altamente precarias".



En relación a la descalificación que se hace de las tareas de magistrados y fiscales, el sindicalista judicial apuntó que "ese desprestigio es funcional del poder político para que la gente nos critique las fallas tremendas del poder político, que es quien debería garantizar la independencia de la justicia".



"Los gobiernos quieren una justicia de rodillas, siendo que la gente necesita de una justicia independiente", sentenció, e instó a recorrer los edificios judiciales para advertir las condiciones de precariedad de las que habló. (Elonce)