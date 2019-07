Juicio por Jurados: Solamente sería para delitos con penas superiores a 20 años

Detalles del proyecto

Diferencias

Fundamento

Debate

Familiares de víctimas, a favor

Voces en contra

Reparos

Requisitos y selección

Deliberación

La primera imagen que aparece a la hora de hablar de juicio por jurados es la de las películas. Y algo parecido pasará en Entre Ríos si prospera un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo tiene previsto presentar en la Legislatura en los próximos días.La idea de implementar el instituto en la provincia no es de ahora, sino que se remonta a muchos años atrás y hubo iniciativas que se truncaron.El texto que motorizará el Poder Ejecutivo aún no se conoció oficialmente. No obstante, pudo saberque fue elaborado en ámbitos del Ministerio de Gobierno, con el asesoramiento de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Si bien toma elementos de la iniciativa del Colegio de Abogados y de aportes efectuados desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ), más se basa en la normativa ya vigente en otras provincias, especialmente en coincidencia con la de Neuquén, considerada pionera en la materia., que impulsan desde el colegio letrados como Marciano Martínez, Guillermo Vartorelli, Miguel Cullen y Raúl Barrandeguy, entre muchos otros. Radica en queLa explicación puede encontrarse en la disertación que brindó esta semana en Paraná Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, entidad que viene apuntalando y monitoreando la implementación del instituto en Neuquén, Buenos Aires, Ríos Negro, Córdoba, Chaco, Mendoza y San Juan."La experiencia en las distintas provincias nos muestra que", expuso Harfuch, quien también señaló que en cada distrito la implementación va de la mano de una tarea de monitoreo, con la meta de ir perfeccionando el mecanismo.Una vez presentado el proyecto entrerriano, se abrirá un nuevo capítulo en el camino hacia la implementación de un instituto contemplado en la Constitución nacional desde 1853 y en la provincial desde 1933. Será cuando se reabra el debate primero en las comisiones y luego en los recintos de ambas cámaras legislativas.Durante dos encuentros, especialistas de la provincia y de distintos puntos del país debatieron en los Tribunales de Paraná.Carla Cusimano, presidenta de la asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), considera que las cosas hubieran sido de otro modo, tanto en muchos casos donde las familias de las víctimas no quedaron conformes con las resoluciones judiciales."Nuestra asociación nuclea a familiares de víctimas de homicidio, donde el daño es irreparable, más allá de que una sentencia condenatoria a quien mató a un ser querido pueda dar tranquilidad", señala, antes de manifestarse ante"absolutamente a favor" de la implementación del juicio por jurados."Se trata de mejorar el servicio de justicia y, si bien en el Poder Judicial puede haber quienes sientan que se les iría de las manos el monopolio de dictaminar, no se trata de eso, ni de avanzar sobre nadie. Incluso a los jueces les vendrá bien porque les quitará presión y reducirá la visión negativa que la ciudadanía tiene sobre el sistema judicial casi de forma natural", completa.El gobernador participó en la apertura de las Jornadas de Juicio por Jurados en el STJ.El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, fue uno de los que planteó alguna disidencia con el sistema de juicio por jurados. Para el magistrado, el mecanismo ""."El poder contra mayoritario de los jueces fue diseñado para limitar cualquier poder, aún el más democrático y legítimo, dado que para el genuino iusgarantismo el derecho no es poder, sino su límite. Pulsar por la democratización de las decisiones judiciales implica olvidar que los derechos fundamentales, como universales que son,", explicó el juez oportunamente, en un escrito dado a conocer a través de la prensa.Del mismo modo, el abogado Leopoldo Lambruschini se expresó al respecto con algunos reparos. El letrado señaló que, si bienEn el juicio por jurados, según advierte Lambruschini, a la decisión la toman ciudadanos legos en base a sus íntimas convicciones, es decir sin fundamentación. "", marcó, antes de señalar otras normas constitucionales "que podrían entrar en tensión" con este instituto.En los juicios por jurados que se vienen desarrollando en Neuquén, cuya normativa fue tomada como base para el proyecto entrerriano, 12 ciudadanos deciden sobre dos cuestiones: si el hecho que se juzga realmente sucedió y si las personas acusadas son "culpables" o "no culpables" de ese hecho.. No pueden ser jurados los abogados; el gobernador, vicegobernador y ministros del Poder Ejecutivo; los funcionarios judiciales; los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad; los ministros de cultos religiosos; o los procesados o condenados por distintos delitos.Una vez al año, el Poder Judicial realiza un sorteo del padrón electoral de las personas que cumplen con los requisitos. Cuando se produce la convocatoria para un juicio, se realiza una audiencia de selección en la queSon motivos de excusación, por ejemplo,. A las recusaciones las hacen el fiscal y los defensores cuando las respuestas de los jurados los llevan a creer que no serán imparciales. Ambas partes cuentan con la posibilidad de recusar a cuatro potenciales jurados sin expresar razones.De ese procedimiento,Durante el desarrollo del juicio, se impone a los jurados la prohibición de conversar sobre el caso con otras personas y tampoco pueden ver noticias relacionadas ni buscar por su cuenta información externa a la que se presente en el juicio. Una vez superadas todas las etapas del juicio, el jurado pasa a deliberar en una sala contigua hasta alcanzar un veredicto.. Luego, se procede a una votación secreta a través de un formulario. Para declarar culpable a un acusado, se requiere un mínimo de ocho votos.