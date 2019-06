Bordet convocó a construir consensos: "El triunfo genera gran responsabilidad"

Política Bordet fue reelecto gobernador de Entre Ríos

El reelecto gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, junto a la electa vicegobernadora, laura Stratta, brindaron una conferencia de prensa tras el contundente triunfo en los comicios generales.El mandatario señaló que "el triunfo es muy parecido a las elecciones primarias, con unos 24 o 25 puntos de diferencia. Ganamos la capital de la provincia, con Adán bahl y recuperamos cabeceras de departamentos como Federación y Diamante".Hizo hincapié en las victorias del Frente Creer en "Maciá, Larroque, Piedras Blancas, Los Conquistadores, San Jaime de la Frontera y otras localidades"."El resultado nos pone muy contentos y nos genera una gran responsabilidad para estar a la altura de la confianza que los entrerrianos pusieron en nosotros", expresó e instó a "redoblar el esfuerzo".Subrayó el porcentaje de votantes que se acercó al 80 por ciento. "El tiempo que viene es difícil para nuestro país y la provincia, se necesita de la construcción de amplios consensos. Convocaremos a todos los espacios políticos e instituciones para trabajar en conjunto", adelantó.Reafirmó "el compromiso de valores con la sociedad entrerriana, con las estructuras republicanas de división de poderes y rindiendo cuentas a los ciudadanos de nuestros actos. Seremos ampliamente convocantes".Asimismo, destacó las política que "trasciendan gestiones", fundamentalmente orientadas a consolidar el empleo privado. Destacó que "necesitamos poner el máximo de los esfuerzos para lograr nuestros objetivos", al tiempo que puso de relieve la importancia de las economías regionales.Consideró que a nivel nacional debe darse una "construcción de consensos que lleven a un frente más allá de nombres propios para a salir del esquema que prioriza la renta especulativa y financiera para ir hacia un esquema de producción, el desarrollo y el empleo".Tras destacar que "hay una participación creciente de las mujeres en los cargos", expresó que se una consulta con todos los partidos políticos. Ahí decidiremos qué es lo mejor para nuestra provincia y para la Nación argentina".Confirmó que tras la jornada electoral se comunicó con él el candidato de Cambiemos, Atilio Benedetti a quien le agradeció "poder haber llevado adelante una campaña que se caracterizó por las propuestas y no por la agresividad. También recibí muchas más salutaciones".Acotó que "siempre hemos sido muy respetuosos de las relaciones institucionales, tanto con el gobierno nacional como con las intendencias", a pesar de lo cual "consideramos que debemos conformar un gran frente opositor, porque somos oposición, pero cuando tenemos que trabajar para generar las condiciones institucionales correctas lo hacemos"."Es importante tener un gobierno nacional que tenga una propuesta social, políticas y económica que vaya en el mismo sentido de la que estamos construyendo en Entre Ríos", remarcó.Recordó que cuando asumió prometió que "los trabajadores no iban a ser variable de ajuste y no hemos despedido a ningún trabajador. Hay casi 2000 empleados públicos menos en la Provincia, pero es producto del decrecimiento vegetativo. Estamos convencidos de que el Estado debe ser viable y de que el empleo debe ser creado por nuestras economías regionales. Cuando asumí había 12 ministerios y hoy hay 5. Eliminé además 120 dependencias políticas, donde hubiese podido poner cualquier amigo o a alguien por favor político, pero priorizamos trabajar con orden, responsabilidad y valores muy claros para los entrerrianos".Asimismo, convocó a "reforzar los valores de transparencia, austeridad y cuidado de los recursos de nuestros contribuyentes. El tiempo que viene podrá ser complejo, pero tenemos un equipo, vocación y energía para afrontarlo con el apoyo de nuestros vecinos".