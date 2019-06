Alberto Fernández está internado y quedó en observación

Alberto Fernández fue internado esta noche en el Sanatorio Otamendi, donde permanecerá en observación al menos 48 horas.



El candidato presidencial de Unidad Ciudadana concurrió por sus propios medios a ese nosocomio porteño debido a una fuerte tos que lo preocupó, según él mismo explicó en declaraciones televisivas. En principio había trascendido que se trataba de una erupción dolorosa con ampollas o herpes.



"No quiero generar especulaciones con mi salud, por eso prefiero hablar y que no haya un informe escrito, para evitar especulaciones y que todos estemos tranquilos. El jueves seguro estaré a full en la campaña", explicó Fernández en diálogo con C5N.



Consultado sobre posibles antecedentes de esa dolencia, el ex jefe de Gabinete explicó: "Hace muchos años tuve un problema con un coágulo en el pulmón y como ahora era una tos muy persistente, decidí hacer eso. Gracias a Dios no fumo".



Este mediodía, Fernández almorzó en su departamento con Felipe Solá -comieron ensalada de atún, lechuga y huevo- para planificar los próximos pasos de la campaña, sobre todo en territorio bonaerense.



Al respecto, el aspirante a la presidencia tenía previsto encabezar mañana actividades políticas en Escobar y Garín, pero tuvieron que ser suspendidas por su problema de salud.



Otra actividad que estaba en los planes del ex jefe de Gabinete kirchnerista para este martes era la presentación del libro de Mariano Recalde, acto que serviría al ex presidente de Aerolíneas Argentinas para lanzar su candidatura a jefe de Gobierno porteño.



Durante el fin de semana, Fernández realizó varias entrevistas, en las que insistió en convocar a Sergio Massa a sumarse a un gran frente opositor que permita derrotar a Cambiemos en las próximas elecciones.



"Massa está en la misma situación que todos aquellos que hasta acá no han llegado al frente que queremos construir: está invitado, queremos que participe, que se sume, creemos que es importante, pero la decisión está en él", sostuvo el postulante a la presidencia sobre el líder del Frente Renovador.



Previamente, el viernes pasado, Fernández viajó a Uruguay para reunirse con el ex presidente José "Pepe" Mujica. El ex jefe de Gabinete estuvo acompañado por el dirigente Santiago Cafiero, los diputados nacionales Felipe Solá y Eduardo "Wado" De Pedro, referente de La Cámpora, y por el dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro, además del presidente del PJ porteño, Víctor Santamaría, y el legislador del Parlasur Eduardo Valdes.