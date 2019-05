Bordet instó a la unión nacional para resolver los problemas de Argentina

Política Noche de Gala por el 25 de Mayo en el Centro Provincial de Convenciones

En el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, junto al vicegobernador Adán Bahl; la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, y su esposa Mariel Avila, ePrevio a ellos, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos interpretó el Himno Nacional Argentino y se bailó tango."Estamos realizando la función de honor, en víspera del 25 de Mayo, la conmemoración de un aniversario más de nuestra Revolución de Mayo.", señaló el gobernador.Luego afirmó que "f, que estar permanentemente en un conflicto estéril que no nos conduce a ningún lado".l, de búsquedas de consenso porque hay muchos ciudadanos que lo están necesitando, hay muchos ciudadanos que hoy no están pasando por un buen momento y quienes tenemos esta responsabilidad tenemos a su vez la obligación de rendir cuentas pero también de trabajar en pos de las soluciones que la Argentina necesita", resaltó Bordet.Más adelante, sostuvo que "el preámbulo de la Constitución habla de la unión nacional, lo que es clave en estos momentos. Hay que superar antinomias, esquemas que nos llevan a divisiones que no tienen ningún fundamento y que generan resentimientos, odios, cuando lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos para resolver los problemas de muchas familias que no están pasando un buen momento. Este es el mensaje para todos los entrerrianos en esta fecha patria que nos encuentre unidos y trabajando de manera solidaria".Por su parte,reflexionó: "Esta noche de gala, en la víspera de este día tan significativo para todos argentinos nos invita a reflexionar sobre el significado de la Patria, de ser patriotas; sobre todo para quienes tenemos obligaciones de gobierno"."Ser patriotas es poner el hombro para que salgamos adelante; ser patriotas es fijar prioridades y no gobernar de espaldas a la gente, es tener convicciones y salir a defenderlas con entusiasmo" sostuvo Bahl.Además, resaltó: "Hace 209 nueve años formamos nuestro primer gobierno patrio. Hoy nos toca volver a unirnos para ser más libres y más iguales"; y agregó: "Pensemos en los símbolos que nos unen y no en las mezquindades que nos separan. Trabajar por la unidad y la hermandad de nuestro pueblo es el mejor homenaje a nuestros queridos héroes de la Revolución de Mayo"."Este 25 de mayo es un buen día para homenajearlos y recordar que sin grandes sueños no hay grandes proyectos colectivos", concluyó el vicegobernador.En tanto,afirmó que la mejor forma de recordar a los patriotas es "haciendo lo que nos toca hacer, gestionando, construyendo y consolidando un Estado presente que acompañe a quienes más lo necesiten, que diseñe políticas públicas que estén al servicio de mejorar la vida de entrerrianos y entrerrianas"."Pensaba también en los valores que nos unen y nos identifican que son los valores de la honestidad, el trabajo, la solidaridad, de la participación y de la política como herramienta de transformación social. Creo que eso es lo mejor que podemos dar", señaló finalmente la funcionaria.En la función de Gala también participaron los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto, y de Gobierno, Rosario Romero; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, y los secretarios de la Producción Álvaro Gabás, y de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard.