Forja Entre Ríos destacó que Fernández-Fernández es "una fórmula triunfadora"

El partido de la Concertación Forja Entre Ríos llevó a cabo un Plenario en la ciudad de Concordia, entre otros temas se resaltó, a pocos días de las PASO, "el contundente triunfo del peronismo en la provincia de la mano de Gustavo Bordet, con el Frente CREER, pero no fue menor y no se dejó de resaltar lo que viene aconteciendo en las elecciones a nivel nacional, los argentinos se han expresado decididamente e hicieron saber en ocho provincias quienes quieren que los gobiernen", destacaron en un comunicado enviado a este medio.



"Está más que claro cómo el macrismo-PRO, día a día se viene precipitando a gran escala producto de la inoperancia para gobernar, dándole la espalda al pueblo y resignados no aciertan con las medidas de gobierno, vulnerando derechos, con una economía autodestruida y si rumbo, con una inflación descontrolada y, como objetivo primordial frenar el dólar, como si con eso alcanzaría para buscar soluciones en las políticas de Gobierno y Estado", analizaron desde el espacio.



"Lejos está aquello que decían en campaña "cambiemos" saben que tienen los meses contados y que los que serán cambiados son ellos", resumieron desde Forja.

Por ello la Concertación Forja, "ratifica el compromiso de acompañar y redoblar esfuerzos para las elecciones Provinciales y Nacionales, es indispensable trabajar para ampliar aún más el caudal electoral, teniendo en cuenta que la propuesta frentista representa la Unidad en la Diversidad", señalaron en el escrito.



"Convencidos que la fórmula, Alberto Fernández Presidente, Cristina Fernández Vice Presidente. Este binomio articula un gran abanico de sectores y es claramente, una fórmula triunfadora", indicaron desde el espacio conducido por Hugo Retamar e hicieron un "llamado a la UNIDAD DEL MOVIMIENTO NACIONAL Y POPULAR. Acá hay identidad, hay un puente histórico entre lo que representó Yrigoyen y Perón, con Alfonsín y Néstor y Cristina. Forja articula un modelo Nacional y Popular, reivindicando las conquistas y derechos ganados durante los 12 años, es decir siempre se gobernó y acompañó al lado de aquellos sectores más desprotegidos y vulnerables", ratificaron.



Representantes de las ciudades de Victoria, Villaguay, Paraná, General Ramírez, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, Federación y Chajarí, con la presencia de Daniel Siciliano Secretario General Nacional del Partido FORJA, debatieron los pasos a seguir de acá en adelante, "por lo que viene en nuestra Patria, concluyendo que es esencial la formación de nuevos cuadros políticos y la articulación con los demás sectores del Campo Nacional, resaltando al Feminismo como clara irrupción en los últimos tiempos", afirma el comunicado de Forja.



Por ello, "este espacio día a día se va fortaleciendo a lo largo y ancho del país, con el objetivo claro, ser Partido en cada una de las provincias y así aportar los mejores hombres y mujeres en cada proyecto de gobierno, siendo actores reales de las decisiones de nuestra PATRIA", concluye el escrito.