Bahl: "Junto a Gustavo Bordet, vamos a escribir una nueva historia en Paraná"

Adán Bahl, continúa su campaña conversando mano a mano con organizaciones de la sociedad civil y los vecinos de la ciudad. En cada reunión, el candidato remarca la necesidad de consolidar una gestión "que escuche e incluya a los ciudadanos en las decisiones". Las propuestas se presentan ancladas en un plan de gestión que tiene como eje central un "liderazgo participativo".



"Queremos que está ciudad vuelva a ser un orgullo para los paranaenses y los entrerrianos y que se desarrolle integrada al crecimiento de la provincia. Tenemos mucho potencial para eso, hay ciudadanos organizados, haciendo y proponiendo soluciones innovadoras para distintas problemáticas. Y como gobierno local tenemos que liderar y articular esa energía y potenciarla", destacó.



Además de las reuniones con los vecinos en el territorio, todos los días se juntan los equipos técnicos en el búnker de calle Gualeguaychú 449. Allí, profesionales, dirigentes, vecinos y colaboradores intercambian ideas alrededor de distintas mesas de trabajo. "Son espacios de debate sobre diversos temas, en función de las demandas que van planteando los ciudadanos", afirmó. Liderazgo participativo "No se puede gobernar la ciudad de espaldas a la gente", señala Bahl como primera definición. "Abrir el municipio significará instrumentar diversas formas de participación ciudadana, descentralizar y también llevar las reuniones del intendente con su equipo a cada barrio. Esa es una de las ideas", explicó, además de la propuesta de sumar tecnología en todos los procesos para agilizar los trámites, la atención telefónica y una app de aplicación gradual "que nos permita estar en contacto más directo con las demandas los vecinos".



"Queremos que el municipio dé facilidades para emprender, para trabajar. Facilitar las condiciones para el trabajo en la ciudad es una de nuestras prioridades", remarcó, en relación a una de las mayores preocupaciones y demandas de los paranaenses. Como gobierno local tenemos que iniciar y conducir un proceso que involucre a todos los interesados para diseñar estrategias e implementar iniciativos de desarrollo económico. Esto significa dialogar, sentarnos a la mesa con todos para abrir las posibilidades".



"Paraná tiene que ser una ciudad sana, limpia, saludable" dijo al tiempo que agregó: "Vamos a encarar las acciones necesarias para resolver el tema de la basura, no podemos perder más tiempo en este sentido. Hay que hacer una tarea de educación para separar los residuos y rediseñar tanto el sistema de contenedores como el de recolección y el de disposición final. Llevará tiempo, pero tenemos que hacerlo". Obras para Paraná Con respecto a las obras, Bahl explicó que "junto con la Provincia vamos a poner en marcha obras estructurales que Paraná necesita desde hace años, y en cada barrio, vamos a hacer las pequeñas obras que necesitan los vecinos mediante la herramienta del presupuesto participativo".



Bahl también habló sobre la necesidad de "Recuperar todos los espacios verdes públicos de la ciudad, para que sean lugares de encuentro de los vecinos, espacios para la cultura, para ferias, para la vida en comunidad. Pero deben estar cuidados, seguros, equipados. Esto incluye también recuperar nuestras playas, pero eso demandará obras más significativas que no se resuelven en el corto plazo".



Con respecto a la movilidad y el transporte, Bahl manifestó que "la visión que tenemos es integral. No se resuelve con un solo metrobus. Estamos analizando una propuesta ?con especialistas de las universidades públicas entrerrianas y santafesinas- que contemple la movilidad de los vecinos desde todos los barrios, que disminuya el tiempo que la gente gasta viajando y que gane en calidad. El plan supone también repensar el estacionamiento en el centro y la construcción de circuitos de bicisendas".



Sobre la cuestión social, Bahl señaló que la fuerza de su propuesta se basa en la red de organizaciones e instituciones que vienen construyendo: "Nadie puede solo. Ni un político, ni el dirigente de una vecinal, ni el presidente de un club, ni la directora de una escuela. El desafío es unir nuestras energías, recursos e ideas y trabajar juntos por un objetivo en común, como puede ser contener a los jóvenes", ejemplificó.



La ciudad que queremos



Por último, Bahl concluyó que "Queremos un gobierno transparente y previsible, que resuelva problemas y dé tranquilidad a los vecinos. Y no lo haremos solos, tenemos la voluntad de los vecinos que están decididos a vivir mejor y el firme compromiso del gobernador Bordet. Juntos, vamos a escribir una nueva historia en Paraná".