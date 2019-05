Fracasó la paritaria de los metalúrgicos y UOCRA selló un nuevo acuerdo

La pulseada paritaria de los metalúrgicos se tomó un impasse. Un nuevo fracaso entre empresarios y sindicatos llevó a fijar un próximo encuentro para el próximo viernes, aún con la conciliación obligatoria en vigencia. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con postura irrenunciable, busca acuerdos cortos.



Del otro lado, las cámaras, sin números sobre la mesa, ofrecen una negociación anual. Como árbitro, el Ejecutivo inclina la balanza hacia las cláusulas de revisión. Un nutrido grupo de trabajadores, en representación de los 200.000 afiliados que tiene la UOM, llegó a Callao al 100.



Caló exclamó que "a la UOM nadie le escribe un libreto, y no le temblará el pulso si es preciso convocar a una huelga nacional"



En el interior, Antonió Caló fue por la suba del 20% hasta junio y una renegociación trimestral posterior. Pero "las cámaras no cubrieron las expectativas gremiales de mejora", sentenció. Fuentes empresarias le confirmaron a Crónica que la negociación "está muy lejos", ya que los empresarios piden un acuerdo anual con revisión en diciembre.



Con la conciliación obligatoria en vigencia (herramienta que obligó a los metalúrgicos a no decretar medidas de fuerza) las partes se reunirán nuevamente el viernes de la semana próxima. Tras el fracaso de la reunión, fue Caló quien exclamó que "a la UOM nadie le escribe un libreto, y no le temblará el pulso si es preciso convocar a una huelga nacional". Acto seguido pidió por "la unidad y el espíritu de lucha".



La Uocra, sí



Quienes sí acordaron nuevas cifras en los salarios fueron los trabajadores de la construcción. El pasado martes, sin pasar por Trabajo, la Uocra selló un nuevo acuerdo: actualización trimestral por inflación, más un incremento adicional del 10% en compensación por el deterioro salarial de 2018.



La cámara empresaria de la actividad se comprometió a abonar 5% a partir de mayo a cuenta de la inflación que se registre en el período abril-junio; y en julio se abonará la diferencia entre ese 5% y la inflación real del período. Desde el gremio detallaron que la recomposición del 10% "rige a partir del 1ro de abril y será el salario base sobre el que se calcularán los aumentos del año".



"En agosto establecemos un nuevo anticipo a definir, que jugará de la misma forma que el 5% de mayo. El mismo mecanismo se aplicará hasta el fin del período del convenio", informaron.



Universitarios, no



La Federación de Docentes de las Universidades volvió a rechazar por "insuficiente" la nueva propuesta paritaria del Ministerio de Educación. Desde Fedun sentenciaron que "si bien esta vez se logró la inclusión de una cláusula gatillo (automática) y el adelantamiento del blanqueo de los montos en negro otorgados hasta este viernes, ambas recién se aplicarían en diciembre, por eso pedimos su adelantamiento a septiembre".



La propuesta mantiene los montos de la última reunión, al 15% en blanco, dividido en tres partes: 5% en junio, 5% en agosto y 5% en octubre.