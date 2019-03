Casaretto declinó su precandidatura para la Senaduría del departamento Paraná

Marcelo Casaretto era precandidato a Senador por Paraná por la Lista 602, pero este viernes anunció que se presentó ante el Partido Justicialista y el Tribunal Electoral de la Provincia, con su renuncia a su postulación por falta de igualdad de oportunidades en los pegados de boletas."No somos candidatos testimoniales, nos presentamos para ganar; pero en un contexto de igualdad de oportunidades; como éstas no se dan, finalmente, junto Rubén Almará (precandidato suplente) renunciamos como una contribución a la unidad del peronismo", publicó desde su cuenta en la red social Facebook.

Casaretto, titular del IAPV, expresó: "Inicialmente se planteó un criterio amplio de participación y pegado de boletas en las distintas categorías, lo que motivó nuestra presentación como candidatos a senador provincial. Pero posteriormente, por los medios empezó a comentarse que se trabajaría sólo con la lista 2 completa en las cinco categorías de candidatos en disputa. Ante la realidad de que ciertos candidatos se anotaron con listas propias, se comentó que se autorizarían los pegados amplios"."La ministra de Gobierno, Rosario Romero, finalmente anunció que se permitirían los pegados amplios sólo en la categoría de intendentes, pero no para senadores en la que nosotros competimos", indicó tras recordar que similar criterio expusieron los apoderados de la Lista 2.En ese sentido, expresó que "en el Departamento Paraná nos inscribimos tres precandidatos a senador, y 36 listas para las intendencias. La lista 2 anotó el senador y nueve precandidatos a intendentes. Pero se anotaron 27 listas a intendentes con listas propias, sin acuerdos departamentales o de senador".En ese sentido, "con nuestra lista 602 realizamos acuerdos con 17 precandidatos a intendentes, pero con el criterio de los apoderados de la Lista 2 se les impuso a éstos últimos que rompieran sus acuerdos con nosotros y llevaran como candidato único al senador de la Lista 2, con la cual no habían tenido contactos ni realizado ningún acuerdo. En definitiva, nuestra lista 602 sólo podría presentarse en la categoría de senador provincial, sin posibilidad de pegado con el resto" y por tanto "no podemos llevar en la boleta la candidatura de Bordet para gobernador, ni la de los intendentes en ninguno de los municipios, comunas o juntas de gobierno del departamento", recalcó Casaretto, y completó: "No nacimos como candidatos y nunca nos movilizan objetivos personales o individuales, estamos para aportar al trabajo en equipo y al proyecto que conduce Gustavo Bordet como Gobernador actual y como candidato para los próximos 4 años".