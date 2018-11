El gobierno se capacita con equipos técnicos del BID

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Durante dos jornadas, equipos técnicos de Nación, provincia y el BID se capacitarán para iniciar la ejecución del programa de Desarrollo e Integración de la Región Salto Grande, tras la aprobación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Del acto de apertura de los talleres de trabajo, que se realizó en la Vieja Usina de Paraná, participaron el ministro de Economía, Hugo Ballay; el titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Marcelo Richard; el secretario de Producción, Alvaro Gabás; el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola; el secretario de Ambiente, Martín Barbieri; Ignacio Estévez, representante del BID, e integrantes de los equipos técnicos que participaron en la elaboración del programa.



Al hacer uso de la palabra, el ministro Ballay agradeció la presencia de los funcionarios nacionales y les transmitió el saludo y principalmente la gratitud del gobernador Gustavo Bordet "porque él es consciente de todo el trabajo que hizo cada uno de ustedes".



Luego destacó: "Pudimos demostrar que cuando el gobernador habla de colaboración municipio-provincia-Nación, y en este caso hasta sumamos un organismo internacional, es la mejor forma para que las cosas se hagan bien y en tiempo, y demos en definitiva respuesta en este caso puntual a una gran demanda y a un futuro desarrollo de la región de Salto Grande. Quienes venimos de ese lugar, quienes estuvimos en alguna función muy relacionada con el núcleo de la zona de Salto Grande valoramos aún más lo que esto significa".



"No es solamente la gran obra del aeropuerto de Concordia, es todo el desarrollo productivo y turístico de la región, que es una deuda de muchos años. Que esa represa que genera energía, que ayuda seguramente a gran parte del país, también devuelva a la región que en un momento se sintió afectada", sostuvo el ministro de Economía y finalmente reiteró el agradecimiento y pidió "aprovechar lo máximo posible esta jornada de trabajo". El programa Por su parte, el titular de la UEP, Marcelo Richard, señaló que con estos talleres "terminamos una etapa que nos permite poder iniciar los trabajos y contar con la aprobación por parte del banco de este programa que es muy ambicioso, sobre todo para el desarrollo de la Región de Salto Grande, y muy importante para la provincia".



Destacó que este "ha sido un trabajo que ha llevado adelante el equipo de la Secretaría de Inversión Pública de la Nación, del Ministerio de Economía de la provincia, de distintos organismos como Cafesg, Producción, Medio Ambiente y la UEP", a quienes agradeció "por el resultado con el que hoy contamos para poder tener operativo este programa que nos va a permitir, no solamente una obra muy importante y específica como es el aeropuerto de Concordia, que va a tener característica internacional, sino que es muy significativo para la provincia, para el desarrollo de la región; y no sólo para Entre Ríos sino para la República Oriental del Uruguay".



"Hoy comienza el trabajo y nosotros, a partir de la operatividad del programa, tenemos un desafío, con esta capacitación y la articulación con las distintas áreas que ha llevado adelante todo el equipo del BID, desde el principio y durante el desarrollo del proceso para llegar a esta instancia", subrayó.



A su turno, el representante del BID, Ignacio Estévez, afirmó que están "muy contentos de llegar a esta instancia" y destacó que "fue realmente un trabajo en equipo".



Como anécdota, contó que "habíamos terminado uno de los documentos, incluso el perfil de la provincia, y ya nos estaban preguntando cómo seguíamos, qué más, que podíamos hacer, qué podíamos adelantar. Y esperando los tiempos de la institución y el trabajo que veníamos haciendo, decidimos hacer esta actividad en noviembre, ya casi terminando el año y todos cansados, pero nos parecía que el equipo merecía esto, juntarnos para empezar a trabajar lo antes posible en el proceso de ejecución que será muy desafiante porque no es un proyecto sencillo".



"Son dos jornadas en las cuales vamos a terminar de consolidar un equipo que el año próximo va a tener un trabajo muy fuerte por delante pero que, entendemos, por todo lo que venimos haciendo, será exitoso. Esperamos en estos cinco años consolidar un equipo que además quede para la provincia para seguir trabajando estos proyectos que son los que van a cambiar la realidad de nuestro país y de los países vecinos", sostuvo finalmente Estévez. El programa Cabe señalar que el BID aprobó recientemente un préstamo de 50 millones de dólares que será otorgado directamente a la provincia de Entre Ríos, con el aval del gobierno nacional, y se utilizará en el proyecto impulsado por el banco internacional para apoyar la integración física y productiva de la región binacional de Salto Grande (Argentina-Uruguay), a través del fortalecimiento de las cadenas binacionales de valor en turismo y agronegocios y la logística del paso de frontera del puente de Salto Grande.



Específicamente, con dicho préstamo se prevé rehabilitar el aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia y financiar el diseño e implementación de la agencia de promoción de exportaciones e inversiones en la provincia, que incluirá un fondo multisectorial para impulsar el desarrollo empresarial de la región.



Adicionalmente, el préstamo contribuirá a generar un sistema de Tarjeta de Facilitación Fronteriza (TFF) para operadores turísticos, y a incorporar equipamiento tecnológico para el Centro de Frontera Concordia ? Salto.



A su vez, se beneficiará a la población y sectores productivos de los departamentos entrerrianos de Concordia, Federación y Santa Ana y a las empresas del sector turístico de Concordia, Federación y Colón, además de productores de los sectores citrícola, forestal, apícola, de arándanos, hortícola, vitivinícola y avícola.