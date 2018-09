Diputados analizan proyectos de separación de la Iglesia del Estado

La sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación albergó la actividad que fue organizada por los diputados del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño, y a la que asistieron legisladores de otras fuerzas y representantes de organismos de Derechos Humanos como la referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.



La campaña por la separación de la Iglesia del Estado, identificada con el pañuelo naranja bajo el lema "Iglesia y Estado, asuntos separados" cobró fuerza y visibilidad a partir del debate por la legalización del aborto, que estuvo cerca de convertirse en ley.



"Cada persona tiene derecho a creer lo que considere. Ahora eso no significa que una religión tenga que tener privilegios", dijo Del Caño en diálogo con NA.



En efecto, la Iglesia goza de privilegios al amparo del Estado: por ejemplo, el Gobierno porteño paga la cuenta de luz de la Catedral a partir de una norma del ex intendente porteño de la dictadura Osvaldo Cacciatore, y tampoco pagan ABL las propiedades del Arzobispado. .



Para el ex candidato presidencial del Frente de Izquierda, "la jerarquía de la Iglesia es la principal enemiga" del Estado laico y derechos como el aborto legal, como en su momento lo fue respecto del matrimonio igualitario y el divorcio.



Sin embargo, el dirigente troskista destacó que el 70 por ciento de la población "está a favor de la separación de la Iglesia del Estado según todas las encuestas".



La batería de proyectos incluye una iniciativa de Del Caño y González Seligra para derogar las leyes, varias de ellas decretos de la última dictadura, mediante las cuales se establece el pago de sueldos, subsidios, pasajes, jubilaciones, eximición de impuestos y otros privilegios por parte del Estado nacional a obispos, arzobispos y otros integrantes de la jerarquía eclesiástica.



En declaraciones a NA, González Seligra afirmó que este debate "abre la discusión sobre "la interpretación" de la Constitución Nacional, "entre quienes dicen que el artículo 2 habla del sostenimiento económico y aquellos que dicen que es sostenimiento del culto, pero no del financiamiento".



El diputado radical Alejandro Echegaray propuso un proyecto similar para que el Estado no le pague más los salarios a la curia.



Los dos diputados del PTS, en tanto, impulsan otro proyecto de ley para que el Congreso Nacional declare laica a la educación pública, prohibiendo cualquier tipo de injerencia de la Iglesia.



Junto a la legisladora porteña Myriam Bregman, también del PTS-FIT, impulsan una campaña de separación de la Iglesia del Estado en el sitio change.org que ya cuenta con más de 110.000 firmas.



Cinco legisladores de Cambiemos, que protagonizan una encarnizada interna con integrantes "celestes" del interbloque oficialista, presentaron a fines de agosto en la Cámara baja un proyecto que propone remover símbolos e imágenes religiosas de edificios y espacios públicos pertenecientes al Estado nacional.



La diputada del Movimiento Evita Araceli Ferreyra, presente durante la audiencia de este jueves, también presentó una propuesta con las mismas características.



Por su parte, la diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda Romina del Plá presentó este jueves un proyecto que busca anular una ley de transferencia de tierras públicas al Obispado de San Justo que iban ser ser destinadas a la construcción de viviendas populares pero fueron vendidas por el Obispado al empresario Alfredo Coto por un millón seiscientos mil dólares en 1998.



La grieta entre diputados verdes y celestes se reavivó el martes pasado en un caldeado plenario de comisiones en el que se avaló con dictamen de mayoría una reforma a la ley de Educación Sexual Integral. .



Militantes del pañuelo celeste, algunos de ellos con rosarios en las manos, interrumpieron a los gritos a diputados verdes con consignas como "a mis hijos los educo yo" o "no a la ideología de género en las escuelas".



Además de Del Caño, González Seligra, Del Plá y Ferreyra estuvieron en la audiencia los diputados Roberto Salvarezza (Frente para la Victoria) y Cecilia Moreau (Frente Renovador).